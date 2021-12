Gia Lai: Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Phú Thiện, Ia Pa

(GLO)- Ngày 7-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2006/UBND-NC về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XII.





I. Cử tri huyện Phú Thiện



1. Đề nghị tỉnh xem xét có chủ trương định canh, định cư của người dân tộc thiểu số tại chỗ, thực hiện việc giãn dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện do dân số tăng, đất ở chật, không có đất sản xuất... vệ sinh môi trường không đảm bảo.



Trả lời: Về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Theo đề nghị của UBND huyện Phú Thiện có 113 hộ với 2 dự án chưa được quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư (người dân còn du canh du cư, di cư tự do, cuộc sống chưa ổn định, phân bố không theo quy hoạch). Số đối tượng này được thực hiện theo Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) thuộc Chương trình mục tiêu uốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Thiện nghiên cứu nội dung dự án 2 để đưa các hộ trên vào đối tượng bố trí cho phù hợp.



2. Tuyến đường tỉnh lộ 662B đoạn đường thuộc thôn Hải Yên, Kim Môn (xã Chư A Thai, đoạn đường từ Trường Tiểu học Kim Đồng đến thôn Kim Môn) đã được xây dựng cống thoát nước nhưng không có nắp cống. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị cơ quan chức năng cần bổ sung phần nắp cống thoát nước tại khu vực trên.



Trả lời: Tuyến đường tỉnh 662B được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 24-9-2019 với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2019-2021. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt đoạn đường từ Trường Tiểu học Kim Đồng đến thôn Kim Môn có chiều dài 1.069 m có khoảng 40 hộ dân sinh sống dọc tuyến, xây dựng mương thoát nước hình chữ nhật, bố trí 160 tấm đan tại lối vào nhà các hội dân (bình quân mỗi hộ 4 tấm); còn lại các đoạn không đi qua nhà dân xây dựng mương hở, bố trí cọc tiêu để đảm bảo an toàn giao thông (bình quân 5m/cọc); dự án đã triển khai thi công cơ bản hoàn thành vào ngày 30-11-2021; với nội dung kiến nghị trên, UBND tỉnh giao Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, rà soát đoạn tuyến trên, để có giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường.



3. Kiến nghị Sở Y tế sớm có giải pháp và tuyển dụng viên chức ngành Y của tỉnh; vì trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ y tế cơ sở đang thiếu hụt chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.



Trả lời: Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai. Hàng năm căn cứ vào biên chế viên chức UBND tỉnh giao và nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ phê duyệt rồi triển khai thực hiện. Trong hai năm qua, việc tuyển dụng viên chức y tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng nhân lực ngày càng thiếu hụt không đảm bảo cho việc khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là tuyến huyện. Có nhiều nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, một phần do các năm trước đây ngành y tế thường tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi phỏng vấn, chưa có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi tuyển bằng hình thức thi viết cho số lượng lớn thí sinh.



Năm 2020, Sở Y tế ban Kế hoạch số 1680/KH-SYT ngày 8-9-2020 về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020, Sở Y tế đã có Thông báo số 534/TB-SYT ngày 2-11-2020 và thu nhận tổng cộng 822 Phiếu đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên vì tình hình dịch Covid-19 nên Sở Y tế không tổ chức thi tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch đã ban hành. Năm 2021, Sở Y tế tiếp tục ban hành Kế hoạch số 844/KH-SYT ngày 5-4-2021 (thay thế Kế hoạch số 1680/KH-SYT theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020); Sở Y tế đã Thông báo tổ chức tuyển dụng và thu nhận thêm 109 phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2021 (tổng cộng là 931 thí sinh dự thi đính kèm danh sách nhu cầu và số lượng hồ sơ dự tuyển).



Trụ sở Sở Y tế Gia Lai. Ảnh nguồn internet



Hiện Sở Y tế đã hoàn thành xét hồ sơ Vòng I và chuẩn bị tổ chức thi tuyển Vòng II. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, nhiều trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định nguồn lây nên không thể tổ chức hình thức thi viết tập trung 1 ngày cho số lượng lớn người dự tuyển (tổ chức cho 931 thí sinh thi trong 1 ngày). Do vậy, Sở thay đổi Kế hoạch triển khai bằng cách chia nhỏ số lượng thí sinh trong mỗi lần thi và tổ chức thi làm 3 đợt. Thời gian tổ chức việc thi tuyển dự kiến tổ chức vào ngày 25-12-2021.



4. Kiến nghị tỉnh có cơ chế bầu thêm 1 thôn phó ở những thôn có đông dân cư sau khi sáp nhập thôn, vì hiện nay theo Nghị quyết 136/2021/HĐND ngày 25-2-2021 của HĐND tỉnh chỉ quy định một thôn phó trong khi sau khi sát nhập thôn dân cư tăng lên khó khăn trong quản lý.



Trả lời: Về số lượng Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3-12-2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định cụ thể: “Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 1 Phó Trưởng thôn, 1 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”. Như vậy, mỗi 10 thôn, tổ dân phố chỉ được bố trí tối đa 1 Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị có cơ chế bầu thêm 1 thôn phó ở những thôn có đông dân cư sau khi sáp nhập thôn để thuận lợi trong công tác quản lý. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi Thông tư số 14/2018/TT-BNV cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Gia Lai.



II. Cử tri huyện Ia Pa



1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa), vì thời gian qua, việc khai thác cát của Công ty này đã ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân xã Chư Mố như: sạt lở bờ sông, mất cảnh quang môi trường, hạ mực cát, mực nước dẫn đến thiết kế các đầu hút các bơm điện thiếu nước tưới, vào mùa khô, xe chở cát tải trọng nặng ảnh hưởng đến đường giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở tại khu vực nói trên.



Trả lời: - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh: Ngày 3-12-2021, UBND huyện Ia Pa đã tổ chức kiểm tra thực tế việc khai thác cát xây dựng của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa của UBND huyện Ia Pa, theo đó kết quả kiểm tra hiện trạng như sau:



+ Về tình hình sạt lở bờ sông: Tại thời điểm kiểm tra có một số khu vực gần mỏ cát có sạt lở nguyên nhân do lũ lụt, nước sông Ba dâng cao; việc khai thác cát của Công ty được thực hiện trong phạm vi, tọa độ được cấp phép tại Giấy phép số 404/GP-UBND ngày 9-7-2021 của UBND tỉnh.



+ Về cảnh quan môi trường: Không có thay đổi so với cảnh quan môi trường xung quanh trước đây.



+ Về hạ mực cát, mực nước dẫn đến thiết kế các đầu hút các trạm bơm điện thiếu nước tưới vào mùa khô: Mỏ cát tại xã Chư Mố của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai, vị trí nằm phía thượng lưu Trạm bơm điện số 2 xã Chư Mố khoảng 1 km, qua kiểm tra do nước sông Ba còn ở mức cao sau trận lũ lụt ngày 30-11-2021.



+ Về xe chở cát quá tải trọng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân: Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện xe vận chuyển cát, nên không có cơ sở để đánh giá.



* Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ia Pa thường xuyên giám sát công tác hoạt động khai thác cát của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai trong đó chú ý phương án chống sạt lở trong quá trình khai thác cát như hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và xử lý vi phạm (nếu có); tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.



- Đối với kiến nghị nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở: Giao UBND huyện Ia Pa có trách nhiệm đánh giá việc sạt lở cụ thể và hướng xử lý gửi các sở, ngành liên quan để xử lý theo quy định.



2. Ngày 25-2-2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND về việc quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo đó khối Đảng “có thể” được bố trí 3 chức danh không chuyên trách gồm: Văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo-Dân vận, Kiểm tra-Tổ chức. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn nhiều bất cập. Đề nghị UBND tỉnh xem xét để bố trí 1 cán bộ chuyên trách (biên chế) làm các nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Tổ chức đảng ủy.



Trả lời: Về quy định chức về danh cán bộ, công chức (chuyên trách) ở cấp xã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ (chuyên trách) cấp xã chỉ gồm 11 chức vụ là: (1) Bí thư; (2) Phó Bí thư; (3) Chủ tịch HĐND; (4) Phó chủ tịch HĐND; (5) Chủ tịch UBND; (6) Phó chủ tịch UBND; (7) Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; (8) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; (9) Chủ tịch Hội Nông dân; (10) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; (11) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị bố trí 1 cán bộ chuyên trách (biên chế) làm các nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Tổ chức đảng ủy, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức.



3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm giải quyết chế độ cho thân nhân của các công dân nhập ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm quân đội. Vì hiện nay một số công dân gồm Ralan Hung, Siu Kanh, Siu Lúi, Rơ Ô Ký, Siu Phuk, Kpă Quốc, Ksor Hải, Hiao Phai, Rahlan Thương, Kpă Vơ, Rahlan Thơ, Rahlan Trương, Rahlan Tháo, Rahlan Vina, Rahlan Thuyên, Ksor Nam, Rơ Ô Nhí tại xã Ia Tul huyện Ia Pa nhập ngũ từ năm 2020, 2021 đến nay gia đình vẫn chưa được hưởng bảo hiểm y tế quân đội.



Trả lời: Để giải quyết chế độ cho thân nhân của các công dân nhập ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm quân đội theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các đối tượng thân nhân của các công dân nhập ngũ của địa phương trong năm 2020, 2021 tại xã Ia Tul (huyện Ia Pa) nói riêng và các xã trên địa bàn tỉnh nói chung và tổng hợp danh sách đề nghị Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của các công dân nhập ngũ theo quy định.



GLO