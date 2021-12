Gia Lai có thêm 14 trường học đạt chuẩn quốc gia

(GLO)- Trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, mới đây, UBND tỉnh đã có các quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.





Trường Mầm non Ia Băng (huyện Đak Đoa) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, các trường học được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I (kèm bằng công nhận) gồm: Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc (huyện Phú Thiện); Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (huyện Ia Pa).



Tại huyện Krông Pa có 4 trường gồm: Trường Tiểu học Số 1 thị trấn Phú Túc, Trường Mầm non Sao Mai, Trường Mẫu giáo Ia Rsai, Trường Tiểu học xã Chư Gu. Tại huyện Chư Sê có 3 trường gồm: Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, Trường Mầm non 1/6.



Tại huyện Đak Đoa có 2 trường gồm: Trường THCS K’Pa K’lơng, Trường Mầm non Ia Băng. Tại TP. Pleiku gồm có 3 trường gồm: Trường THCS Ngô Gia Tự, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, Trường Mầm non Tuổi Hồng.



THANH NHẬT