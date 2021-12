Đi bộ cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông

(GLO)- Trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP. Pleiku có đến 6 vụ liên quan đến người đi bộ. Điều này cho thấy, ngay cả khi đi bộ, mọi người cũng cần tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Anh Nguyễn Phước Thành (tổ 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là tài xế xe khách tuyến ngắn nội tỉnh. Một sáng, khi đã đón đầy khách, anh lái xe chạy thẳng từ TP. Pleiku về hướng huyện Đak Đoa. Tới đoạn qua chợ xã An Phú, anh quan sát thấy từ xa một người mẹ đứng mua đồ, cậu con trai nhỏ đứng canh xe máy ở lề đường phía đối diện. Đường sá khu vực này buổi sớm giao thông khá phức tạp, tuy đã cẩn trọng quan sát nhưng anh không thể ngờ được tình huống cậu bé không hiểu sao cắm đầu chạy vọt qua đường sang phía mẹ. Anh Thành vội đạp phanh xe cháy đường; ô tô, xe máy ở chiều ngược lại cũng loạn hướng để cố tránh cháu bé. Rất may, tai nạn đã không xảy ra. “Từng gần chục năm lái xe khách nhưng những tình huống giao thông bất thường liên quan tới trẻ nhỏ vẫn khiến tim mình muốn bật ra ngoài. Cố tránh người dưới đường thì vẫn còn cả chục người đang ngồi trên xe mình, bên nào cũng nặng. Chỉ một chút sơ sẩy, hậu quả khó lường”-anh Thành nói.

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) thông tin: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, bị thương 45 người (giảm 5 vụ, giảm 14 người bị thương và tăng 2 người chết so với cùng kỳ năm 2020). Qua phân tích nguyên nhân các vụ TNGT cho thấy đa số do lỗi không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, tránh, vượt xe không đúng quy định… Đáng nói, có đến 6 vụ TNGT liên quan đến người đi bộ, tăng đột biến so với các năm trước. Trong 6 vụ TNGT nói trên, hầu hết do người đi bộ băng qua đường thiếu quan sát, đi dưới lòng đường và bị phương tiện khác tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Trường Chinh (TP. Pleiku) ngày 16-9-2021. Ảnh: Lê Anh

Điển hình là vụ TNGT khiến em N.T.T.M. (SN 2007, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku) tử vong vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 10-6 trên đường Phạm Hùng. Vào thời điểm trên, anh V.T.D. (SN 1993, trú tại xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81B1-620.71 lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ xã Biển Hồ đi xã Tân Sơn. Khi đến trước nhà số 120 Phạm Hùng, xe máy của anh D. đã tông vào em M. đang đi bộ cùng chiều phía trước. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to. Tai nạn khiến em M. bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Một vụ TNGT khác liên quan đến người đi bộ ở TP. Pleiku xảy ra vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 16-9. Thời điểm trên, tại đường Trường Chinh (đoạn đối diện Trường THPT Chi Lăng, phường Chi Lăng), bà L.T.H. (SN 1978, trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đi bộ băng qua đường, vượt qua dải phân cách giữa đã bị xe đầu kéo BKS 43C-180.46 do tài xế N.T.H. (SN 1986, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) điều khiển kéo theo rơ moóc BKS 43R-025.43 chở thiết bị điện gió lưu thông hướng TP. Pleiku đi huyện Chư Sê cuốn vào gầm và tử vong. Tại vị trí xảy ra tai nạn không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Cũng theo Trung tá Hồ Thanh Sơn, Luật Giao thông đường bộ quy định, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn; trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt…

“Nhiều vụ TNGT do người đi bộ đi không đúng phần đường quy định. Khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, phía người điều khiển phương tiện hay người đi bộ sai cũng đều bị xử lý căn cứ theo tình huống tai nạn cụ thể. Trong các trường hợp người đi bộ va chạm với các phương tiện khác, họ thường chịu tổn hại nặng nề về tính mạng, sức khỏe. Bởi vậy, hơn ai hết, người đi bộ phải luôn tự ý thức bảo vệ chính mình, tuân thủ quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân”-Trung tá Sơn khuyến cáo.