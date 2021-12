Cần rút ngắn thời gian trả thẻ căn cước công dân

(GLO)- Từ ngày 1-7-2021 đến nay, Đội Căn cước công dân (CCCD) thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiến hành thu hồi chứng minh nhân dân (CMND), CCCD cũ đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD. Tuy nhiên, thực tế hạn trả thẻ CCCD quá dài, dẫn đến công dân gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh nhân thân, giao dịch, xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Ông Lê Xuân Hải (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: “Mỗi người chỉ được cơ quan Công an làm cho duy nhất một CMND. Thế mà, CMND đó bị lực lượng Công an thu hồi khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử. Sau khi thu hồi CMND, Công an hẹn gần 2 tháng sau mới trả CCCD. Thế thì gần 2 tháng không có CMND, không có CCCD, công dân lấy cái gì đi giao dịch với ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu”. Không bức xúc đến mức như ông Hải nhưng diễn viên Rơ Lan H’Mít-Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng thể hiện rõ sự lo lắng: “Các anh Công an thu hồi CMND vô tình làm khó công dân khi trong thời gian dài chưa có CCCD. Trong khi chưa cấp kịp CCCD thì các anh cho sử dụng CMND cũ để bọn em có giấy tờ tùy thân khi đi lại”.

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: V.N

Tương tự như các trường hợp nêu trên, ngày 9-12, ông Hoàng Văn (tổ dân phố 9, phường Ia Kring) cũng đến Đội CCCD (số 64 Hùng Vương, phường Ia Kring) làm thủ tục chuyển đổi từ CMND sang thẻ CCCD gắn chip điện tử và nhận giấy hẹn trả thẻ CCCD vào ngày 26-1-2022. Nhận thấy giấy hẹn tới sau 45 ngày mới trả kết quả, ông Văn gặng hỏi lý do thì được cán bộ trực tiếp giải quyết trả lời: “Thời gian này, công dân đến làm CCCD quá nhiều nên Công an phải hẹn trả kết quả dài ngày như thế. Vì để hoàn thành CCCD còn phụ thuộc vào số lượng thẻ yêu cầu được trả, nhiều khâu, nhiều cấp…”.

Trao đổi với Thiếu tá Đỗ Trung Thành-Đội phó Đội CCCD thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) về phản ánh của người dân, đồng chí cho biết: “Do khối lượng công việc nhiều nên Đội CCCD phải làm tăng giờ, làm cả ngày thứ bảy lẫn chủ nhật mà vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của bà con. Việc thu hồi CMND, CCCD cũ đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD là thực hiện theo quy định và thực tế có gây ra những bất tiện nhất định cho công dân. Việc này, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đề xuất đó chưa được chấp thuận nên chúng tôi cứ phải thực hiện theo Quy định số 60 ngày 15-5-2021 của Bộ Công an”.