An Khê: Tặng 4 chiếc điện thoại thông minh cho học sinh nghèo

(GLO)- Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trao tặng điện thoại thông minh cho học sinh nghèo tại tổ dân phố 13 (phường An Phú, thị xã An Khê).

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tặng điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng 3 chiếc điện thoại thông minh (trị giá 2,6 triệu đồng/suất) cho em Nguyễn Ngọc Hà Mi (lớp 5, Trường Tiểu học Ngô Mây), Võ Yến Nhung (lớp 9) và Nguyễn Huỳnh Mỹ Tâm (lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong).

Trước đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cũng phối hợp với tổ dân phố 13 tặng 1 chiếc điện thoại thông minh cho em Nguyễn Anh Quốc (lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Mây).

Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-cho biết: Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đơn vị đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đóng góp tiền để mua thiết bị tặng các em học sinh nghèo nhằm giúp các em có thêm điều kiện để học tập. Những suất quà là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC-CNCH với mong muốn chia sẻ, động viên, tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.