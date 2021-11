Vượt qua lầm lỗi thành người uy tín với cộng đồng

(GLO)- Từ một người lầm lỗi, ông R’Com Tin (59 tuổi, làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và dân làng. Những năm qua, ông Tin trở thành chỗ dựa tinh thần, động viên giúp đỡ bà con trong sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Vượt qua lầm lỡ

Một ngày đầu tháng 11, chúng tôi theo chân cán bộ Phòng An ninh dân tộc (Công an tỉnh) đến thăm làng Breng 3. Nhìn ngôi làng yên bình với những vườn cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu xanh mướt, tận thấy cuộc sống sung túc, đầm ấm của bà con hôm nay, ít ai biết rằng nơi đây từng trải qua một khoảng thời gian đầy biến cố liên quan đến an ninh trật tự. Những năm 2000-2001, R’Com Tin và một số người trong làng tin lời kẻ xấu, lén lút tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”.

Ông Tin chia sẻ: “Lúc đó, tôi không hiểu gì về “Tin lành Đê ga”, chỉ nghe những đối tượng cầm đầu rỉ tai, hứa hẹn cho mình cuộc sống sung sướng. Vì tin lời bọn chúng mà tôi bỏ bê nương rẫy, suốt ngày nhóm họp, làm những điều sai trái mà các đối tượng cầm đầu xúi giục. Vì thế mà cuộc sống bà con trong làng rất khó khăn, gia đình tôi thì cơm cũng chẳng no. Được cơ quan Công an và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích, tôi biết được lẽ phải, biết theo FULRO là phản động, đi ngược với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tôi đã từ bỏ những hành vi sai trái, chăm lo phát triển kinh tế để bù đắp cho những năm tháng lầm đường lạc bước”.

Cán bộ Phòng An ninh dân tộc (Công an tỉnh) trao đổi với ông R’Com Tin để nắm tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật cho bà con trong làng (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Nguyễn Hữu

Quyết tâm làm lại cuộc đời, ông Tin tập trung cải tạo ruộng rẫy để trồng hồ tiêu, cà phê, lúa. Ông chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi. Vì thế, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Với những nỗ lực trong cuộc sống và lao động sản xuất, ông Tin ngày càng có uy tín với dân làng. Năm 2018, ông được bầu vào Ban Công tác Mặt trận làng Breng 3. Trong công tác, ông luôn hăng hái phối hợp với chính quyền và cơ quan Công an tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân từ bỏ “Tin lành Đê ga”, quay về sinh hoạt trong tôn giáo được Nhà nước cho phép. Ông còn vận động dân làng xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chung tay xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình và khu dân cư.

Tận tình giúp đỡ dân làng

Với mong muốn giúp dân làng có cuộc sống đủ đầy, ông Tin tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi cho bà con. Là người uy tín, ông đã bảo lãnh cho 37 hộ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Rơ Châm Sun chia sẻ: “Gia đình tôi có đất nhưng không có vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Hai năm trước, tôi được bác Tin hướng dẫn các thủ tục và bảo lãnh để vay 30 triệu đồng của ngân hàng. Có vốn, tôi đã đầu tư trồng cà phê và mua thêm gà, heo về nuôi. Đến nay, cà phê đã sắp cho thu hoạch. Hầu hết các gia đình trong làng khi có việc dù lớn hay nhỏ đều đến cậy nhờ bác Tin. Làng này từ người già đến người trẻ ai cũng quý bác”.

Bên cạnh đó, ông Tin thường xuyên tranh thủ lúc nông nhàn đến vận động các hộ gia đình sống hòa thuận, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, năm 2020, ông đã vận động được 5 hộ trong làng từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về tham gia sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Việt Nam-miền Nam. Trong số này có gia đình anh Ksor Líu. Anh Líu tâm sự: “Mình có hành vi đi ngược với pháp luật của Nhà nước. Được bác Tin nhiều lần đến động viên, mình nhận thấy “Tin lành Đê ga” không mang lại lợi ích gì trong cuộc sống của gia đình mà còn ảnh hưởng đến bà con dân làng. Bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định quay về sinh hoạt trong điểm nhóm Tin lành Việt Nam-miền Nam”.

Ông Tin cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành của xã tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thanh-thiếu niên không vi phạm pháp luật. Đối với những gia đình có con em thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây rối trật tự, ông Tin cùng Công an xã đến gặp từng người để khuyên bảo, răn đe, giúp các em nhận thức được hành vi sai trái, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đại úy Nguyễn Thành Tuấn-cán bộ Phòng An ninh đối nội-nhận xét: “Ông R’Com Tin luôn năng nổ, nhiệt huyết, tận tình giúp đỡ bà con trong mọi hoàn cảnh. Là người có uy tín nên ông được cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thường xuyên phối hợp, nhờ làm đầu mối để giúp đỡ bà con vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, ông Tin còn nhiệt tình giúp cơ quan Công an trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động sử dụng các trang mạng xã hội để xuyên tạc, lừa phỉnh bà con, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”.