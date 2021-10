(GLO)- Bây giờ, bạn bè, người quen gặp nhau chẳng còn câu thăm hỏi “khỏe không?” hoặc “cà phê, ăn sáng chưa?”, thay vào đó là “tiêm chưa?”.

Chuyện được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trở thành một đề tài hot trong trò chuyện, tranh luận giữa nhiều người. Chỉ mới đây thôi, tiêm loại vắc xin gì cũng là mối bận tâm. Do ảnh hưởng từ những thông tin nhiễu loạn nên không ít người đâm ra sợ một loại vắc xin nào đó, rồi lưỡng lự, chần chừ... Chính tôi, người viết bài này cũng đã từng lung lay trước những thông tin không chính xác. Thế mà cũng rất nhanh, mọi sự đã thay đổi 180 độ, tôi đã tiêm vắc xin và cảm thấy sức khỏe bình thường, lại an tâm và vui vẻ hơn. Tôi biết một người bạn lúc đầu đã kiên quyết nói không với vắc xin Vero Cell nhưng cũng chính anh mới tiêm vắc xin này xong. Tôi đùa cợt về cái sự kiên quyết của anh ta trước đây thì nhận được cái cười giả lả: “Tổ chức WHO đã xác nhận hiệu quả của vắc xin này rồi. Ngành Y tế cũng đã khuyến cáo vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Tiêm thôi!”.

Có một số người luôn cho rằng bất cứ thứ gì của Hoa Kỳ và phương Tây đều là số 1. Vì thế mà có người vẫn tìm cách, thậm chí nhờ vả để được tiêm vắc xin Pfizer, Moderna hoặc chí ít cũng phải AstraZeneca. Tôi nói thêm cho ông bạn nghe về khả năng không gây phản ứng phụ sau khi tiêm, nhất là đối với người lớn tuổi của Vero Cell so với các loại khác đã làm anh ta có vẻ yên tâm hơn nhiều. Dù sao đi nữa thì việc tiêm đủ 2 mũi với bất kỳ loại vắc xin nào cũng chưa đủ để bảo vệ tuyệt đối cho mọi người trước con vi rút quái ác SARS-CoV-2 này. Nhưng có một điều chắc chắn là khi được tiêm đủ 2 mũi thì kháng thể được hình thành trong cơ thể là hoàn toàn đủ khả năng chống chọi, nếu không may bị nhiễm thì cũng giảm được khả năng biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong.

Sự chủ quan bắt đầu hình thành ở những người đã có chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin đang là mối nguy cơ hiện hữu lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo 5K + vắc xin và hơn hết là ý thức phòng-chống dịch bệnh của từng người mới chính là yếu tố quyết định rất quan trọng cho việc sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mong lắm thay!