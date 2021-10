Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:



Ban Tổ chức tang lễ, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.



Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5, Cục Điều tra hình sự Quân khu 5, Viện Kiểm sát Khu vực 52-Quân khu 5, Công ty Hậu cần phía Bắc, các Lữ đoàn-Sư đoàn thuộc Quân khu 5, Phòng 10 (Cục 11, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng). Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Gia Lai.



Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Cơ quan Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các cấp Công đoàn trong tỉnh.



Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.



Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương của tỉnh Gia Lai.



Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đak Lak, Kon Tum, Đak Nông, Ninh Thuận.



Tổ dân phố 1, UBND phường Tây Sơn, thị xã An Khê; bà con láng giềng.



Cùng gia đình sui gia, thông gia, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn với gia đình và dự lễ truy điệu, tiễn đưa linh cữu của mẹ, bà chúng tôi là: Cụ bà Đinh Thị Chớ, sinh năm 1940. Từ trần ngày 7-10 năm 2021 (nhằm ngày 2 tháng 9 năm Tân Sửu). Hưởng thọ: 82 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.



Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình mong được sự cảm thông và lượng thứ.



Trưởng nam Đinh Văn Thê

Cùng tang gia quyến chân thành cảm tạ