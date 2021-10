Gia Lai: Đón 23 công dân tự đi bộ về từ vùng dịch

(GLO)- Đêm 13-10, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các tỉnh, thành liên quan tổ chức đón 23 công dân của 2 huyện Chư Pưh và Chư Sê tự đi bộ từ tỉnh Long An về tỉnh bảo đảm an toàn.

Theo đó, 23 công dân của 2 huyện Chư Pưh, Chư Sê gồm 5 nam, 18 nữ, trong đó có 1 phụ nữ mang thai, là lao động tự do tại xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng nhau đi bộ về quê trong nhiều ngày. Đến ngày 13-10, đoàn người đến TP. Hồ Chí Minh và được các lực lượng chức năng hỗ trợ xe ô tô đưa về chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh (tỉnh Đak Nông).

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13-10, 23 công dân đã về đến Gia Lai an toàn. Ảnh: Huy Bắc

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong chiều 13-10, UBND tỉnh đã gấp rút giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công 1 cán bộ phụ trách cùng 1 xe ô tô khách đi đón 23 công dân.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn đón công dân về đến khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ngay khi đến nơi cách ly, 23 công dân được kiểm tra, khai báo y tế. Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng, phân loại đối với công dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19; người đã tiêm 1 mũi, 2 mũi vắc xin; bệnh nhân Covid-9 đã điều trị khỏi để bố trí cách ly riêng biệt bảo đảm an toàn theo quy định.