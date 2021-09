Xứng đáng là chỗ dựa của Nhân dân

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh vừa chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những hành động đẹp, quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ Công an đã được người dân đón nhận, tri ân bằng những dòng thư xúc động.

Sau 1 giờ làm rõ đối tượng trộm xe máy

Đại úy Trần Huy Hoàng-Trưởng Công an xã Ia Yok (huyện Ia Grai) cho biết: Đơn vị vừa giao lại chiếc xe máy BKS 81B2-310.56 bị mất trộm cho anh Trần Kiên Cường (SN 1981, trú thôn Thái Hà). Trước đó, sáng 30-8, anh Cường dựng chiếc xe nói trên ở bờ lô để vào vườn cà phê. Khi trở ra, anh phát hiện mất xe nên báo Công an xã.

Cũng trong sáng 30-8, Công an xã Ia Yok nhận được trình báo của chị Phạm Thị Minh Phượng (SN 1991, trú tại thôn Hợp Nhất) bị mất chiếc xe máy BKS 81T5-1071 khi đang làm rẫy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra. Đại úy Trần Huy Hoàng cho biết: “Chúng tôi khẩn trương lấy lời khai của những người liên quan, dự đoán hướng di chuyển của đối tượng, trích xuất camera trên các đường liên thôn thì phát hiện 1 người điều khiển xe mô tô có đặc điểm giống với xe của chị Phượng đi về hướng xã Ia Bă. Qua trao đổi thông tin, Công an xã Ia Sao cho biết: Vào ngày 29-8, Công an xã phát hiện 2 thiếu niên lai vãng ở rẫy thuộc xã Ia Sao (khu vực giáp ranh xã Ia Yok) nên mời về trụ sở làm rõ rồi trả về. Kết hợp với các chứng cứ thu thập được qua quá trình điều tra, chúng tôi xác định 1 trong 2 đối tượng là Đinh K. (SN 2006, trú tại làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chính là thủ phạm 2 vụ trộm xe máy nói trên. Chiều 30-8, chúng tôi phục bắt Đinh K. khi đối tượng đang ở thôn Thái Hà, xã Ia Yok”.

Công an xã Ia Yok (huyện Ia Grai) trả lại chiếc xe máy bị trộm cho gia đình chị Phạm Thị Minh Phượng. Ảnh: Thúy Trinh

Tại Công an xã Ia Yok, Đinh K. khai nhận: Sáng 30-8, K. lang thang trên rẫy thì phát hiện vết bánh xe máy còn mới đi vào vườn cà phê thuộc thôn Hợp Nhất. Đối tượng đi men theo đó và thấy chiếc xe máy của chị Phượng dựng cạnh bờ lô. K. lục tìm trong túi treo trên xe lấy chìa khóa rồi dắt xe tẩu thoát. Đến địa phận xã Ia Bă thì xe hết xăng, K. giấu xe vào rẫy cà phê rồi tiếp tục quay lại xã Ia Yok tìm mục tiêu mới. Khoảng 11 giờ cùng ngày, phát hiện xe máy của anh Cường, K. bẻ khóa cổ rồi trộm cắp. Sau đó K. đem xe về giấu tại nhà người quen ở thôn Hợp Thành, xã Ia Yok. Ngoài ra, K. còn khai nhận cùng với Hồ Thanh L. (SN 2006, trú tại thôn Hợp Thành, xã Ia Bă) và 1 đối tượng tên T. (trú tại huyện Chư Păh) thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Chư Păh, Ia Grai.

Ngày 1-9, Công an xã Ia Yok bàn giao chiếc xe máy BKS 81T5-1071 cho gia đình chị Phượng và ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng Đinh K. (do K. chưa thành niên). Cảm phục sự nỗ lực, quyết tâm của Công an xã Ia Yok, mới đây, chị Phạm Thị Minh Phượng đã viết thư cảm ơn. Trong thư có đoạn: “Do tôi quá chủ quan, khóa xe lại rồi cất chìa khóa vào chiếc túi treo ở xe nên đã tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội. Tôi cứ nghĩ là sẽ khó có cơ hội tìm lại được xe. Tuy nhiên, chỉ sau 1 giờ đồng hồ, các đồng chí Công an xã đã báo tin vui là đã tìm được chiếc xe cho tôi. Tôi cảm ơn các đồng chí Công an nhiều lắm, bởi chiếc xe là phương tiện duy nhất để vợ chồng tôi thay nhau đi làm”.

Kịp thời đưa người đi cấp cứu

Ngày 25-8, Công an huyện Krông Pa nhận được thư của em Nguyễn Thị Tường Vy (SN 2002, trú ở tổ 5, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa). Trong thư, em Vy bày tỏ sự trân trọng, biết ơn dành cho những người đã cứu giúp em qua cơn hoạn nạn, đặc biệt là đối với Thiếu úy Đỗ Ngọc Hà-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa.

Được biết, vào ngày 9-8, khi cùng mẹ đi xe máy từ thị xã Ayun Pa xuống huyện Krông Pa, không may em Vy bị ong vò vẽ chích vào cổ dẫn đến tay chân tê cứng. Sau đó thì Vy bị ngất xỉu, không còn nhận thức. May mắn, Vy được người dân sơ cứu và báo cho Thiếu úy Đỗ Ngọc Hà đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông ở gần đó. Nhận thấy em Vy đang trong tình trạng nguy kịch, Thiếu úy Hà báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng đưa em Vy đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cấp cứu.

Sau 13 ngày, khi sức khỏe bình phục, em Vy viết thư cảm ơn. Thư có đoạn: “Trên đường đi, anh Hà luôn nhắc mẹ em phải gọi em liên tục vì sợ em ngất đi, vì lúc đó em rất yếu. Anh đã bật còi xe liên hồi để mọi người tránh đường cho xe chạy nhanh nhất có thể. Bác sĩ bảo chỉ trễ một chút nữa thôi thì có thể em không qua khỏi, không thể ngồi viết thư cảm ơn được rồi”.