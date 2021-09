Pleiku: Phát hiện nam thanh niên tử vong bên lề đường

(GLO)- Sáng 11-9, ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường Yên Thế (TP. Pleiku) cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện 1 nam thanh niên tử vong bên lề đường Võ Văn Kiệt (thuộc tổ 7, phường Yên Thế).

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đình Thanh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã đến hiện trường kiểm tra, xác định nam thanh niên đã tử vong, trên người không có giấy tờ tùy thân. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Yên Thế).



Hiện lực lượng Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.



HÀ PHƯƠNG