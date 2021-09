Gia Lai: Gần 100 tấn hàng ủng hộ đồng bào phía Nam

(GLO)- Ngày 12 và 13-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với nhóm thiện nguyện “Team Gia Lai hướng về TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương” phân loại, đóng gói và vận chuyển gần 100 tấn hàng vào TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương.

Xe chở hàng chuẩn bị xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Anh Huy

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Toàn bộ số hàng hóa trên do cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Trong đó có 300 đơn gửi hàng miễn phí (khoảng 30 kg/đơn) do người dân Gia Lai thông qua chương trình nhờ gửi đến người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Được biết, trước đó, chương trình đã tổ chức 2 chuyến xe chở gần 50 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.