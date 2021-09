An Khê: Đi câu cá, 1 người bị điện giật tử vong

(GLO)- Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 2-9, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) khu vực An Khê đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng (SN 2000, trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê) bị điện giật khi đang câu cá dẫn đến đuối nước dưới ngầm thủy điện, khu khảo cổ Rộc Tưng, thôn An Xuân 3, xã Xuân An.





Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ, ngày 2-9, nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng đang câu cá tại địa điểm trên khi quăng lưỡi câu thì vô tình mắc vào dây điện trần cao áp và bị điện giật rớt xuống nước cách bờ khoảng 7 m dẫn đến bị đuối nước tử vong.



Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho Công an thị xã An Khê, chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục để gia đình tiến hành mai táng.



LÊ ANH