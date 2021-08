Xe tải mất thắng tông vào xe cần cẩu, 2 người thương vong

(GLO)- Khoảng 16 giờ ngày 17-8, tại đường giao thông liên xã (đầu cầu Đak Pơ Kơ, thuộc xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) nối 2 xã Ya Ma và Đak Kơ Ning đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô tải BKS 81M-3516 do tài xế Lê Hồng Hà (SN 1979, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) điều khiển lưu thông từ xã Ya Ma đi xã Đak Kơ Ning. Trên xe, anh Hà có chở vợ là chị Đào Thị Mộng Thu (SN 1987). Khi xe đỗ dốc đoạn đầu cầu Đak Pơ Kơ thì bất ngờ mất thắng tông trực diện vào đầu xe cần cẩu BKS 81C-175.55 đang đậu bên lề đường (lúc này trên xe không có người). Hậu quả, anh Hà tử vong tại chỗ, chị Thu bị thương nặng. Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe ô tô bị dập nát đầu, biến dạng và đẩy sập khung khống chế chiều cao của cầu.

Lực lượng chức năng đưa xe ô tô tải ra khỏi hiện trường. Ảnh: Lê Anh





Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Kông Chro đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và cẩu 2 xe ô tô ra khỏi khu vực cầu Đak Pơ Kơ.

LÊ ANH