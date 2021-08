Từ ngày 24-8, Sở Y tế Gia Lai tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Thông báo số 2818/TB-SYT về việc tạm ngừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.





Sở Y tế Gia Lai tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền từ ngày 24-8. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, để tập trung nhân lực triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng-chống dịch, mua sắm thuốc, vật tư hóa chất, trang-thiết bị và phương tiện phục vụ công tác phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế thông báo một số nội dung như sau:



Tạm thời ngừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kể từ ngày 24-8 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh giải quyết vẫn thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo quy định.



Khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định trở lại, Sở Y tế sẽ có thông báo tiếp nhận lại hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận, Sở sẽ chủ động tiến hành giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất.



KIỀU PHAN