TIN BUỒN: Về đám tang đồng chí Đỗ Hằng

Ðồng chí Đỗ Hằng (Bí danh Hà), sinh ngày 1-3-1926; quê quán: xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; thường trú tại số nhà 54/5 Bàu Hạc 3, Nguyễn Hoàng, quận Thanh Khuê, TP. Đà Nẵng; vào Ðảng ngày 1-7-1946; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai-Kon Tum.



Ðồng chí đã có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huy chương vì sự nghiệp nông dân; Huy chương vì sự nghiệp dân vận; Huy chương vì sự nghiệp tư tưởng văn hóa; Huy chương vì sự nghiệp công tác lịch sử Đảng; Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Danh hiệu “Cán bộ tiền khởi nghĩa”.



Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được gia đình và các y-bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị; song đồng chí không qua khỏi và đã từ trần hồi 19 giờ 30 phút ngày 7-8-2021 (nhằm ngày 29-6 năm Tân Sửu), hưởng thọ 96 tuổi.



Lễ nhập quan vào lúc 11 giờ ngày 8-8-2021.



Lễ thành phục vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 8-8-2021



Lễ viếng vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 8-8-2021.



Lễ di quan vào lúc 6 giờ ngày 9-8-2021



Lễ an táng vào lúc 8 giờ ngày 9-8-2021; an táng tại Nghĩa trang An Phước Viên, TP. Đà Nẵng.



Trân trọng kính báo!