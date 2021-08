Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 18-8, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 177/TB-VP về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.



Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); thực hiện Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH ngày 10-12-2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và ý kiến của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

Một góc thành phố Pleiku. Ảnh nguồn internet



Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám từ sáng ngày 19-8 đến hết ngày 19-8-2021. Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 1-9 đến hết ngày 2-9-2021.



Về nghỉ lễ: Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ 4 ngày (từ thứ năm, ngày 2-9 đến hết chủ nhật, ngày 5-9-2021), trong đó 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ, thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.



Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này.



