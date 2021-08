Pleiku: Mưa lớn gây sạt lở đất ảnh hưởng tới nhà dân

(GLO)- Cơn mưa lớn lúc 19 giờ ngày 26-8 đã khiến cho khu đất trống nằm giữa 2 căn nhà số 314 và 316 (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) bị sạt lở nghiêm trọng.





Diện tích đất sạt lở khoảng 15 m2 và sâu gần 4 m có nguy cơ gây ảnh hưởng tới căn nhà bên cạnh. Ảnh: Hồng Thương

Tại hiện trường, phần đất bị sụt lún tạo nên hố sâu khoảng 4 m, có diện tích khoảng 15 m2, để hở một miệng cống thoát nước. Bên cạnh đó, phần móng nhà của căn nhà 3 tầng số 316 Phan Đình Phùng bị lộ ra, có nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Còn căn nhà số 314 bị sụt lún một phần đất ngay phía dưới gây hư hỏng nền.



Bà Tôn Nữ Kim Phụng-chủ nhà số 316 Phan Đình Phùng-cho biết, phần đất bị sụt lún là đất công cộng. Bên dưới độ sâu khoảng 6 m có đặt một cống thoát nước của TP. Pleiku. Khi xây nhà vào năm 2007, bà đã xây lùi vào 1 m so với điểm đặt cống thoát nước để đảm bảo an toàn; đồng thời xây thêm một bờ kè để bảo vệ phần móng của căn nhà. Tuy nhiên, sau khi phần đất đặt cống thoát nước bị sạt lở, bờ kè này cũng bị sập theo khiến gia đình lo lắng.



“Gia đình chúng tôi rất mong UBND TP. Pleiku sớm có hướng xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng tới căn nhà”-bà Phụng kiến nghị.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo ngành chức năng tới hiện trường kiểm tra và ghi nhận sự việc để có hướng xử lý sớm nhằm tránh nguy cơ gây thiệt hại tới nhà ở của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở đất. Clip: Hồng Thương





HỒNG THƯƠNG