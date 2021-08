Kbang: Trượt chân xuống hồ, 1 công nhân thủy điện tử vong

(GLO)- Trưa 28-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trục vớt thi thể của anh Trần Phước Phúc (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Nam) bị đuối nước.





Khu vực anh Trần Phước Phúc gặp nạn có độ sâu khoảng 6-7 m. Ảnh: Văn Thắng

Anh Trần Phước Phúc là công nhân kỹ thuật của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak. Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 28-8, anh Phúc đi kiểm tra công tác chống thấm tại đập thủy điện An Khê-Ka Nak tại tổ 12, thị trấn Kbang. Khi đang đi ở khu vực sát mép hồ thì anh bị trượt chân té xuống hồ do thành đập quá trơn. Anh Phúc vùng vẫy kêu cứu, sau đó bị chìm xuống dòng nước.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe đã được xử lý các biện pháp an toàn đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19 đến hiện trường. Quá trình tìm kiếm, các thợ lặn xác định khu vực nơi anh Phúc gặp nạn có độ sâu khoảng 6-7 m. Đến khoảng 12 giờ 5 phút ngày 28-8, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân.



VĂN NGỌC