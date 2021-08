(GLO)- Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; điều tra, giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông đường bộ, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tiến hành tạm giữ 125 xe mô tô, xe gắn máy là tang vật, phương tiện vi phạm để đảm bảo việc thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính và điều tra, xác minh giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông.

Đến nay, số phương tiện bị tạm giữ nói trên đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm; chủ sở hữu; người quản lý, sử dụng hợp pháp; người có liên quan đến số phương tiện bị tạm giữ nói trên không đến liên hệ giải quyết mà không có lý do chính đáng hoặc có đến nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với số tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ.

Công an huyện Ia Pa thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân là chủ sở hữu; người quản lý, sử dụng hợp pháp; người có liên quan đến số phương tiện bị tạm giữ nói trên mang theo các loại giấy tờ hợp pháp đến Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Ia Pa, địa chỉ tại thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai để giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến liên hệ giải quyết, Công an huyện Ia Pa sẽ thực hiện các thủ tục tịch thu, bán đấu giá sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Danh sách xe mô tô, xe gắn máy vi phạm, đang bị tạm giữ tại Công an huyện Ia Pa được niêm yết công khai tại Công an huyện Ia Pa (thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), đăng công khai trên trang Fanpage của Công an huyện Ia Pa và cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Gia Lai.