Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP. Pleiku truy tìm bà Đỗ Thị Lý và ông Đỗ Trung Kỳ do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP. Pleiku vừa có thông báo số 908 và 909/TB-ĐTTH về việc truy tìm người liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Tại Thông báo số 908/TB-ĐTTH, Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP. Pleiku cho biết hiện đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ: Đơn của ông Thái Hoàng Phi tố giác bà Đỗ Thị Lý có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2020, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Quá trình xác minh xác định đối tượng có liên quan đến vụ việc nêu trên là: Họ và tên: Đỗ Thị Lý; tên gọi khác: không; SN 1968 tại tỉnh Gia Lai. Nơi cư trú hiện nay: chưa xác định. Nơi ở trước khi đi: 36 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, TP. Pleku, tỉnh Gia Lai. Nghề nghiệp: không; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. Quá trình kiểm tra, xác minh xác định hiện Đỗ Thị Lý đã bỏ đi đâu không rõ, không có mặt tại địa phương; chính quyền địa phương không biết hiện bà Lý làm gì, ở đâu.



Tại Thông báo số 909/TB-ĐTTH, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku nêu rõ hiện đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ: Đơn của bà Nguyễn Thị Nga tố giác ông Đỗ Trung Kỳ có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 22-2-2021, tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Nhân thân, lai lịch của ông Đỗ Trung Kỳ như sau: Họ và tên: Đỗ Trung Kỳ; tên gọi khác: không; SN 1992 tại tỉnh Gia Lai. Nơi ở trước khi bỏ đi: Tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nơi cư trú hiện nay: chưa xác định. Nghề nghiệp: không; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông: Đỗ Văn Chung (SN 1959); con bà: Trương Huệ Linh (SN 1963). Quá trình kiểm tra, xác minh xác định hiện Đỗ Trung Kỳ đã bỏ đi đâu không rõ, không có mặt tại địa phương; gia đình và chính quyền địa phương không biết hiện ông Kỳ làm gì, ở đâu.



Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đề nghị Đài Phát Thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai, Đài Truyền thanh-Truyền hình TP. Pleiku, Báo Gia Lai và Phòng PC01 Công an tỉnh Gia Lai thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; các đơn vị, địa phương rà soát công tác đăng ký cư trú, các vụ án, vụ việc do đơn vị mình quản lý. Nếu phát hiện Đỗ Thị Lý và Đỗ Trung Kỳ (có lai lịch nêu trên) đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để phối hợp giải quyết.



Thân nhân của bà Lý và ông Kỳ biết thông tin của 2 người ở đâu đề nghị cung cấp và vận động bà Lý, ông Kỳ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để làm việc. Trường hợp bà Lý, ông Kỳ bỏ trốn, không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku, số 11 Hai Bà Trưng, tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (số điện thoại liên hệ: 093.824.0135 gặp điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn).



