APC Gia Lai tự in ấn tài liệu học tập cho học sinh: Ngành chức năng vào cuộc xác minh

(GLO)- Lời Tòa soạn: Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai (APC Gia Lai) tự in sao, phát hành bộ tài liệu tăng cường học tập để phục vụ năm học mới 2021-2022. Ngành chức năng đang vào cuộc xác minh vụ việc. Phóng viên Báo Gia Lai đã làm việc với các bên liên quan về vấn đề này.

Tại APC Gia Lai, Hiệu trưởng Đàm Văn Ngọc và Phó Hiệu trưởng Đào Xuân Linh đã cho chúng tôi xem một vài cuốn tài liệu tăng cường học tập do nhà trường tự in sao trước đó. Những cuốn tài liệu này có hình dạng tựa như sách giáo khoa với bìa cứng, giấy bóng và in chữ rõ ràng. Trang bìa được thiết kế gồm hình ảnh ngôi trường cùng các dòng chữ ghi tên trường, môn học, lớp và chạy dưới chân trang chữ “lưu hành nội bộ”. Bên trong là các câu hỏi và có chừa khoảng trống để học sinh làm bài.

Thầy Đàm Văn Ngọc lý giải: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh không thể tới lớp nên nhà trường tính đến phương án sẽ dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022. Vì vậy, nhà trường và đại diện Hội phụ huynh đã thống nhất xây dựng những cuốn tài liệu như thế này để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến, rút ngắn thời gian giáo viên đọc cho học sinh ghi câu hỏi trong các tiết giảng. Đây chỉ là tuyển tập những bài giảng tâm huyết của giáo viên trong trường, được biên soạn lại theo sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhằm giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn. Ngoài ra, nhà trường thiết kế thêm một số hình ảnh nhằm tăng tính thẩm mỹ rồi đóng thành cuốn để thuận lợi trong việc gửi đến nhà cho học sinh”.

Phó Hiệu trưởng nhà trường Đào Xuân Linh thông tin thêm: “Tài liệu này dạng như 1 cuốn vở ghi. Học sinh sẽ dùng 1 lần rồi bỏ hoặc lưu lại tham khảo chứ người sau không thể dùng được. Nhà trường mới in sao 109 cuốn các môn khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, còn các môn xã hội thì chưa làm. Tài liệu này nhà trường cũng chỉ cấp phát cho học sinh chứ không buôn bán gì cả. Cũng chưa chuyển hết cho học sinh, hiện mới có một số em ở gần trường nhận được tài liệu này”.

Tài liệu tăng cường học tập do APC Gia Lai tự in sao và phát cho học sinh. Ảnh: Hoành Sơn

Trao đổi với P.V về luồng ý kiến cho rằng việc nhà trường tự in sao, phát hành tài liệu là sai quy định của Nhà nước, thầy Đàm Văn Ngọc cho hay: “Trước khi làm, chúng tôi cũng tìm hiểu từ nhiều nguồn nhưng chưa nắm hết được các quy định. Khi tiếp nhận thông tin là sai quy định, nhà trường đã tạm dừng và báo cáo với Sở GD-ĐT rằng các cuốn tài liệu này là để phục vụ dạy học trực tuyến trong năm học tới. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã có buổi làm việc với trường để ghi nhận thực tế sự việc. Tại buổi làm việc, có ý kiến từ phía Sở TT-TT là nhà trường sai về hình thức nhưng chưa có kết luận cụ thể. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng của tỉnh để làm rõ đúng sai khi in sao các tài liệu tăng cường học tập. Chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn cụ thể từ phía ngành chức năng để có sự điều chỉnh hợp lý. Bởi lẽ, mục đích của trường là nâng cao chất lượng giáo dục chứ không phải kinh doanh”.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Vụ việc của APC Gia Lai đang được Sở TT-TT và Công an tỉnh xác minh, làm rõ. Vì vậy, ông gợi ý phóng viên nên liên hệ với Sở TT-TT để nắm rõ hơn. Còn Văn phòng Sở TT-TT thì xác nhận, Thanh tra của đơn vị đang xác minh, làm rõ việc có hay không việc APC Gia Lai tự in sao, phát hành tài liệu tăng cường học tập không đúng theo quy định của Luật Xuất bản; đồng thời, cho biết sẽ trao đổi, cung cấp thông tin sau khi có kết quả sự việc.