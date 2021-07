Tổng thu bảo hiểm gần 1.232 tỷ đồng

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt gần 1.232 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2020.





Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã thu BHYT đạt 596,5 tỷ đồng. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, thu BHXH đạt 593,4 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp đạt 37,6 tỷ đồng, bảo hiểm y tế 596,5 tỷ đồng và lãi phạt chậm đóng là 4,3 tỷ đồng. Các địa phương có tỷ lệ thu cao như: An Khê, Ia Grai, Chư Pưh và Đức Cơ.



Cũng trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã chi trả quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 1.344 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 44,5% so với dự toán giao năm 2021. Công tác chi trả đảm bảo an toàn, đúng quy định.



NHƯ NGUYỆN