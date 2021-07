(GLO)- Ngày 7-7, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 896/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23-6-2021; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 1-7-2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22-6-2021 của Văn phòng Chính phủ.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:



Tập trung cao nhất cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch để đảm bảo sức khỏe, tính mạng Nhân dân vừa phát triển kinh tế-xã hội, duy trì sản xuất kinh doanh để có nguồn lực phòng-chống dịch và đảm bảo đời sống người dân. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, nhất là Kết luận số 07-KL/TW ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống dịch Covid-19, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Tiếp tục kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở với cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân, phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, sự ủng hộ, hưởng ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch của mọi người dân trên địa bàn.

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng chào huyện Đức Cơ. Ảnh: Mỹ Duyên



Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sở, ngành, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không cứng nhắc, cực đoan. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thườntg xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng-chống dịch; không trông chờ ỷ lại, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; thực hiện vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dự báo đúng tình hình, đánh giá đúng tình hình, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, biện pháp phòng-chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi, hiệu quả trong phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch; phổ biến nhanh những cách làm hay, kinh nghiệm quý; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi, biểu hiện vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm về phòng-chống dịch.



Thực hiện nghiêm phương châm "5K+vắc xin" và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch; đối với cơ sở y tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra cơ sở an toàn và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19. Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, giãn cách xã hội, UBND cấp huyện cần xác định phạm vi phù hợp trên cơ sở, căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của Sở Y tế và Công an tỉnh, không máy móc áp dụng theo đơn vị hành chính; kiểm soát chặt chẽ bên trong các khu vực phong tỏa, giãn cách, cách ly, tránh lây nhiễm chéo; phát huy vai trò, hiệu quả giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng ở cấp cơ sở. Đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện phải sớm, khoanh vùng, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho người dân.



Sở Y tế xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và có phương án đảm bảo năng lực tiêm phòng Covid-19, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiệm tiêm chủng an toàn trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nếu được vắc xin, nhất là trong đợt 4 phải triển khai tiêm trong thời gian ngắn với số lượng vắc xin là 100.000 liều; đồng thời tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vắc xin. Chủ động làm tốt vai trò đầu mối tiếp cận các nguồn vắc xin từ Bộ Y tế, quản lý chất lượng vắc xin bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng và phân phối vắc xin.

Công tác tiêm chủng được tổ chức đảm bảo an toàn theo quy định. Ảnh: Như Nguyện



Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh, tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, các cơ sở dịch vụ, các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt và hoạt động, liên quan đến sinh kế của người dân. Nắm tình hình và tổ chức lại sản xuất, thu hoạch, chế biến, lưu thông, tiêu thụ nông sản trên địa bàn, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, không bị động, lệ thuộc hoặc đứt gãy các khâu trong chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến các hoạt động khi có dịch bệnh xảy ra theo hướng liên kết chặt chẽ trong các khâu. Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân trong các tình huống xảy ra dịch bệnh lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh; không để ách tắc, đình trệ các hoạt động sản xuất, giao thương, lưu thông hàng hóa, vận tải hàng hóa đi/đến vùng có dịch.



Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi học sinh, giảm phiền hà cho phụ huynh và học sinh. Chuẩn bị kế hoạch dạy, học và thi phù hợp cho từng bậc học trên địa bàn tỉnh trong năm học mới 2021-2022.



Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ bảo đảm đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng-chống hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì hoạt động xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh theo quy định.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.



Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với ngành Y tế triển khai lực lượng thực hiện tốt công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch; kiểm soát chặt công tác phòng dịch tại các cửa ngõ đi vào tỉnh; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý dân cư, quản lý lưu trú tại địa bàn để phát hiện sớm các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.



Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài đóng chân trên địa bàn và các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông để Nhân dân biết, an tâm, tin tưởng, ủng hộ chủ trương, biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh, tích cực thực hiện và khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.



THÁI BÌNH