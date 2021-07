Cán bộ an ninh "bốn cùng" với người dân

(GLO)- Phòng An ninh đối nội là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong đấu tranh phòng-chống phản động, góp phần cùng lực lượng Công an Gia Lai lập nhiều chiến công xuất sắc. Xuyên suốt nhiệm vụ công tác, đơn vị luôn nghiêm túc thực hiện phương châm “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số) để nắm tình hình và phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Thời gian qua, các đối tượng phản động FULRO lưu vong vẫn không từ bỏ dã tâm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền nhân dân. Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, Phòng An ninh đối nội triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác. Từ năm 2004 đến nay, đơn vị đã duy trì các tổ công tác bám địa bàn cơ sở, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm với phương châm “bốn cùng”.

Hàng ngày, các tổ công tác tiếp xúc với người dân để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các tổ công tác còn chung tay vệ sinh đường làng, sửa chữa giọt nước, làm sân bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; tích cực phối hợp thực hiện các chương trình thiện nguyện như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt…

Nói về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tại cơ sở, Đại úy Nguyễn Thành Tuấn-cán bộ Phòng An ninh đối nội-chia sẻ: “Hơn 10 năm công tác tại đơn vị, bản thân tôi cùng đồng đội luôn bám địa bàn và chung tay giúp đỡ người dân. Vào mùa thu hoạch nông sản, anh em trong tổ công tác phối hợp với già làng vận động thanh niên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến nay, chúng tôi đã quyên góp, trao tặng cho bà con hơn 1.000 bộ quần áo và các vật dụng phục vụ sinh hoạt; hỗ trợ nhiều trường hợp đi khám-chữa bệnh... Bà con luôn xem cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác địa bàn như người trong làng và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ảnh: Thúy Trinh

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, Phòng An ninh đối nội được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Ngày 8-8-2020, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, tổ công tác địa bàn của đơn vị đã để lại dấu ấn đậm nét. Hơn 10 năm (2009-2020), cán bộ, chiến sĩ tổ công tác kiên trì bám địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện vừa làm tốt công tác vận động quần chúng, vừa đấu tranh bắt giữ đối tượng cầm đầu tà đạo trốn ngoài rừng, xóa bỏ hoàn toàn tà đạo này, mang lại sự bình yên cho các thôn, làng. Đại úy Trịnh Ngọc Theo-cán bộ Phòng An ninh đối nội-tâm sự: “Nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc Bahnar, chúng tôi rất biết ơn tình cảm, sự sẻ chia của bà con, giúp tổ công tác từng bước cảm hóa được những người lầm lỡ tin theo tà đạo. Sau thời gian dài kiên trì vận động, đến ngày 19-3-2020, tổ công tác của chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng lẩn trốn trong rừng theo tà đạo “Hà Mòn” tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã Hà Ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Đây là dấu mốc quan trọng chấm dứt việc trốn ra rừng hoạt động tà đạo, đi đến xóa bỏ hoàn toàn tà đạo này. Bình yên trở lại tại các thôn, làng là niềm vui lớn, như một phần thưởng vô giá đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác”.

Đặc biệt, với phương châm “bốn cùng”, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia công tác vận động quần chúng chấp hành tốt pháp luật, cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm; không tin, không nghe lời kẻ xấu; cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”. Đồng thời, người có uy tín đã đồng hành cùng lực lượng Công an ngăn chặn tình trạng vượt biên; cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỡ. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã nhận thức được lỗi lầm, tự nguyện phối hợp với các trinh sát an ninh đến từng gia đình tuyên truyền cho bà con biết được âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện “bốn cùng” với người dân, Đại tá Đậu Văn Minh-Trưởng phòng An ninh đối nội-cho biết: “Qua từng giai đoạn công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám địa bàn cơ sở. Sự ủng hộ của quần chúng trên địa bàn đã giúp đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự. Từ thực tiễn công tác, chúng tôi càng thấm thía và khắc cốt, ghi tâm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

NGUYỄN HỮU