Xe tải bị lật trên quốc lộ 14

(GLO)- Vào lúc 17 giờ ngày 10-6, trên quốc lộ 14, xe ô tô tải BKS 81C-121.51 (chưa rõ danh tính tài xế) chở củi đang lưu thông theo hướng từ huyện Chư Sê đi TP. Pleiku, khi đến đoạn qua thôn Phú Vinh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) thì bất ngờ bị lật.





Hiện trường vụ lật xe trên quốc lộ 14. Ảnh: R'Ô HOK

Vụ lật xe khiến toàn bộ số củi trên xe bị đổ xuống ven đường gây cản trở giao thông, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định do có mưa lớn, đường trơn trượt khiến xe mất lái dẫn đến vụ lật xe. Ngay khi vụ việc xảy ra, lượng Công an huyện Chư Prông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và khắc phục sự việc.



R’Ô HOK