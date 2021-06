Tông vào xe công nông, nam thanh niên bị thương nặng

(GLO)- Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29-6, tại quốc lộ 19-đoạn qua thôn 3 (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe công nông khiến 1 thanh niên bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Xuyên

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy BKS 81K5-3404 do 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông theo hướng Đak Đoa đi TP. Pleiku.



Khi xe máy chạy đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe công nông (không BKS) do 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.



Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường. Nạn nhân nhanh chóng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, xe máy bị bể nát phần đầu, đứt lìa bánh trước.



Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an địa phương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



THANH XUYÊN