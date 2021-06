Tập huấn Luật Cư trú 2020

(GLO)- Sáng 29-6, Bộ Công an tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 trong Công an nhân dân theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an các đơn vị, địa phương.



Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Nội dung tập huấn bao gồm: Luật Cư trú năm 2020; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; các Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; quy trình đăng ký lưu trú; quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý lưu trú.



Ngày 1-7 tới đây, Luật Cư trú năm 2020 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Cư trú năm 2020 gồm 7 chương, 38 điều với nhiều quy định mới nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, đơn giản hóa thủ tục, hành chính, giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký, quản lý lưu trú. Đồng thời, Luật đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý lưu trú, trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

THÚY TRINH-NÔNG HÒA