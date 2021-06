Đi bộ giữa lúc mưa to, nữ sinh bị xe máy tông tử vong

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến em Nguyễn Thị Trà My (SN 2007, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku; nữ sinh Trường THCS Lê Lợi) tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 10-6, anh Văn Tiến Dũng (SN 1993, trú tại xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81B1-620.71 lưu thông trên đường Phạm Hùng (TP. Pleiku) theo hướng từ xã Biển Hồ đi xã Tân Sơn. Khi đến trước số nhà 120 Phạm Hùng, xe máy của anh Dũng đã tông vào em My đang đi bộ cùng chiều phía trước.



Vụ tai nạn khiến em My bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng sau đó đã không qua khỏi. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn đang xuất hiện cơn mưa khá to, các phương tiện qua lại bị khuất tầm nhìn.



VĂN NGỌC