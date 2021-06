Dân bức xúc vì bị dự án bít kín lối đi

(GLO)- Ngày 4-6, bức xúc vì bị đơn vị thi công dự án Khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng đổ đất chắn ngang lối đi, nhiều người dân hẻm 82 Bà Triệu (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phản đối, kiến nghị UBND phường và chủ đầu tư dừng thi công để làm rõ việc con hẻm bị chặn một đầu gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Người dân bức xúc vì đơn vị thi công đổ đất chắn ngang lối đi nhưng không thông báo trước. Ảnh: Minh Triều

Tại hiện trường, đơn vị thi công san lắp mặt bằng dự án đã đổ đất chắn ngang một đầu con hẻm (cao hơn 1 m so với mặt đường) làm bít lối đi lại của gần 30 hộ dân ở đây. Bà Sỹ Ngọc Lan (số nhà 82/7/10 Bà Triệu) bức xúc: Trước khi tiến hành san lấp mặt bằng, chủ đầu tư không thông báo gì, cũng không thấy tổ dân phố họp để thông báo cho chúng tôi biết. “Con đường này đã có từ rất lâu, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi cũng có thể hiện con đường rộng 6 m đi qua đường Bà Triệu và Nguyễn Tất Thành. Do vậy, đề nghị chủ đầu tư dự án xuống giải thích cho dân rõ, đồng thời trả lại hiện trạng con đường cho chúng tôi đi lại”-bà Lan đề nghị.



Tương tự, ông Phạm Thế Hùng (số nhà 82/7/11 Bà Triệu) cũng cho rằng: Khi đơn vị thi công san lấp mặt bằng, ông và người dân ở đây không thấy chủ đầu tư dự án công bố bản vẽ quy hoạch dự án, nhiều người còn nghĩ dự án sẽ chừa lại con đường này của dân. Nhưng đến khi thấy đất đổ bít ngang lối đi thì mới hoang mang, lo lắng. “Chúng tôi không kiện cáo gì, chỉ yêu cầu chủ đầu tư giải quyết lối đi lại cho bà con, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân sống ở đây. Đồng thời, đề nghị chính quyền phường sớm can thiệp, giải quyết bức xúc của người dân. Hiện chỗ hẻm rộng, nơi xe ô tô hay ra vào thì bị bít lối đi, phía ra còn lại bị thắt cổ chai, xe ô tô không thể quay đầu, gây cản trở lưu thông và phiền toái cho các hộ dân sinh sống trong con hẻm này”-ông Hùng bức xúc nói.



Ông Lương Văn Bình-Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Phù Đổng-khẳng định: “Ý kiến phản ánh của các hộ dân là chính đáng. Tôi cũng như người dân ở đây chưa thấy chủ đầu tư thông báo gì về việc san lắp mặt bằng, đổ đất chắn ngang lối đi như thế này. Chúng tôi đã đề nghị người dân không quá bức xúc gây mất an ninh trật tự, đồng thời kiến nghị các cơ quan liên quan sớm vào cuộc giải quyết”.

Người dân hẻm 82 Bà Triệu, phường Phù Đổng, TP. Pleiku bức xúc vì bị đơn vị thi công dự án đổ đất san lắp mặt bằng bịt kín 1 đầu con hẻm cản trở việc đi lại. Ảnh: Minh Triều



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Chuân-Giám đốc Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp-Chi nhánh Gia Lai-trần tình: “Chúng tôi thi công trong phạm vi quy hoạch, trong lúc triển khai thi công đổ đất có vướng đến đường ra vào người của người dân, mong người dân thông cảm đi hướng đầu hẻm bên kia để bên dự án hoàn thiện hạ tầng thì sẽ có lối đi. Theo quy hoạch được duyệt, chúng tôi không bít lối đi này mà sẽ đảm bảo lối đi lại cho người dân. Tuy nhiên, không phải là đường thẳng từ hẻm ra như đề nghị của người dân mà là con đường mới nối vuông góc tại vị trí này với đường hẻm qua đường Nay Der cách đó vài chục mét”.



Xung quanh vấn đề này, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-khẳng định: Sau khi người dân phản ánh, phường đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để kiểm tra. Nếu trong quy hoạch có con đường này nhưng trong quá trình thi công lấp ngang lối đi thì chủ đầu tư phải thỏa thuận với người dân tạm thời đi phía đầu hẻm bên kia. Còn nếu quy hoạch không có đường thì đề nghị chủ dự án làm việc với tỉnh để đảm bảo đường đi lối lại. “Việc đơn vị thi công san lấp mặt bằng chắn ngang lối đi làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân ở con hẻm này. Chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư dự án đầu tuần tới sẽ tổ chức họp dân để thông báo về thực trạng tuyến đường. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến, nếu người dân không đồng tình thì chúng tôi sẽ đề nghị chủ đầu tư tính toán phương án điều chỉnh”-ông Hùng nêu quan điểm.



