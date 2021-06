Công ty Truyền tải điện 3: Diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 28 đến 5 giờ ngày 29-6, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2021 tại đường dây 220 kV sinh khối An Khê-Pleiku đi qua địa bàn các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ và thị xã An Khê.





Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Ảnh: Hà Duy

Đối tượng tham gia diễn tập là cán bộ, công nhân quản lý vận hành đường dây đến từ 6 đơn vị trực thuộc PTC3 (gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng và Gia Lai). Tình huống diễn tập là dựng bổ sung 3 trụ đường dây 220 kV sinh khối An Khê-Pleiku tại các khoảng cột 175-176, 182-183, 332-333, mục đích nhằm nâng chiều cao pha đất, đảm bảo vận hành an toàn đường dây cũng như giảm ảnh hưởng trong quá trình canh tác, sinh hoạt của người dân và phương tiện qua lại dưới đường dây.



Ngay sau khi nhận được lệnh, các bộ phận liên quan nhanh chóng triệu tập nhân lực, phương tiện, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, máy móc thiết bị... di chuyển tới vị trí để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công. Các nhóm diễn tập làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, tất cả công việc đều được thực hiện đúng tiến độ, đúng phương án, kịch bản đã xây dựng và đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người cũng như trang thiết bị. Kết thúc buổi diễn tập, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Truyền tải điện 3 họp rút kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại trong khi diễn tập để làm bài học cho công tác PCTT-TKCN.



Diễn tập phương án PCTT-TKCN là hoạt động thường niên được PTC3 quan tâm triển khai nhằm nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong công tác PCTT-TKCN, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể gây ra; tạo cho cán bộ công nhân viên thói quen ứng phó nhanh trong công tác PCTT-TKCN. Đặc biệt, đợt diễn tập này còn nhằm thực hành phương án điều động nhân lực để phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.



HÀ DUY