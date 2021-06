Chi cục Kiểm lâm Gia Lai nói gì về kết luận của Thanh tra tỉnh?

(GLO)- Vừa qua, có dư luận phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc (giai đoạn 2017-2020), chỉ ra nhiều sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm. Liên quan vấn đề này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo giải trình một số nội dung kết luận của thanh tra. Để rộng đường dư luận, Báo Gia Lai xin trích đăng một số ý kiến của Chi cục Kiểm lâm về vấn đề này.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, đối với gói thầu mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng năm 2017 tổng trị giá hơn 1,92 tỷ đồng, kết luận thanh tra cho rằng, việc người trình, phê duyệt đồng thời là người thẩm định không đảm bảo nguyên tắc về tính độc lập trong thẩm định. Hồ sơ không có cam kết của thành viên tổ thẩm định, bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của thành viên Tổ thẩm định không đính kèm vào báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu; Chứng thư số GLHI7567/17/EXIMA không có võng, đèn pin và trễ 2 ngày.

Về vấn đề này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai giải trình: Tổ thẩm định thành lập tại Quyết định số 505 ngày 11-9-2017 gồm 3 thành viên (độc lập) có chứng chỉ bồi dưỡng đấu thầu, khác với người ký tờ trình và quyết định tuân thủ Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27-11-2015. Vấn đề Tổ thẩm định, Luật Đấu thầu (Điều 89 khoản 6) quy định 2 trong các hành vi cấm đấu thầu. Tuy nhiên, trường hợp cá nhân tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu nhưng không tham gia lập hồ sơ mời thầu; tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu thì không bị coi là thuộc hành vi bị cấm nêu trên. Chi cục Kiểm lâm đã bổ sung cam kết của thành viên Tổ thẩm định, bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của thành viên Tổ thẩm định và đính kèm vào báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu. Kết quả thẩm định là căn cứ các chứng thư của Công ty cổ phần Thẩm định giá EXIMA.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Ngọc Thu

Cũng liên quan gói thầu này, kết luận thanh tra cho rằng, có sự chênh lệch về giá của các trang-thiết bị dụng cụ PCCC do Chi cục Kiểm lâm mua so với giá thị trường. Chi cục Kiểm lâm giải trình: Trên cơ sở UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định Dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đồng thuận. Tiếp theo, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 12-9-2016 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh giai đoạn 2017-2021 và Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 16-3-2017 phân bổ kinh phí PCCC và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016. Chi cục Kiểm lâm đã triển khai thực hiện Dự án theo 4 bước đúng trình tự thủ tục như: thẩm định giá và lập hồ sơ dự toán; thành lập Ban Quản lý Dự án; thuê công ty tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, xem xét lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng; kiểm tra, nghiệm thu, nhập kho hàng hóa theo hợp đồng và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc, các bộ phận chuyên môn. Về hàng hóa, các trang-thiết bị, dụng cụ PCCC rừng do Chi cục Kiểm lâm mua sắm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và khác so với các trang-thiết bị, dụng cụ PCCC rừng trên thị trường như: phải có chứng nhận chất lượng C/Q và xuất xứ C/O, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn sử dụng kèm theo.

Về giá mua sắm trang-thiết bị của gói thầu, qua trao đổi thông tin với các địa phương khác cùng thực hiện Dự án thì giá mua các hàng hóa có trùng với thiết bị mua của Chi cục Kiểm lâm tỉnh (sản phẩm tương đương, cấu hình thấp hơn) đều có giá đa số là cao hơn so với do Chi cục Kiểm lâm tỉnh mua. Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng, đơn vị là cơ quan tham mưu các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, không có chuyên môn, kinh nghiệm và thời gian trong thẩm định giá. Vậy nên, đơn vị đã thuê các công ty tư vấn làm việc này, giá cả của các dụng cụ, trang-thiết bị PCCC rừng Chi cục đã thực hiện theo quy trình chặt chẽ và có căn cứ theo quy định được Công ty Thẩm định giá EXIMA thẩm định, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Minh Dũng lập hồ sơ dự toán của Dự án, Công ty Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phú Thịnh Gia lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; sau đó, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Quyết định số 81/QĐ-SKHĐT ngày 7-8-2017.

Bên cạnh dự án trên, Thanh tra tỉnh cũng kết luận và đề nghị xuất toán đối với 8 hạng mục nội dung chi tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh và 3 hạng mục chi tại các Hạt Kiểm lâm. Trong đó có nội dung Chi cục Kiểm lâm tỉnh thanh toán chi phí đào tạo không đúng quy định là hơn 162,1 triệu đồng (19 học viên là công chức các sở, ban, ngành không thuộc Chi cục Kiểm lâm).

Liên quan nội dung này, Chi cục Kiểm lâm cho biết: Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 12-5-2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016 cấp kinh phí đào tạo cho Chi cục Kiểm lâm mở lớp đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh với số lượng học viên 40 người, sau khi được phân bổ kinh phí đào tạo, Chi cục hợp đồng với Trường Chính trị tỉnh đào tạo 40 học viên hơn 341,4 triệu đồng. Đến thời điểm tập trung nhập học, Chi cục chỉ trưng tập được 22 học viên (sau đó, 1 học viên nghỉ sinh). Do đó, Trường Chính trị tỉnh lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy “xin bổ sung học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính dành cho ngành Kiểm lâm Gia Lai” trên cơ sở Quyết định số 319/QĐ-UBND về cấp kinh phí đào tạo cho Chi cục Kiểm lâm.

Ngày 6-10-2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 770-CV/BTCTU thống nhất bổ sung học viên lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính khóa 55 với số lượng 40 học viên (21 học viên thuộc Chi cục Kiểm lâm, 19 học viên thuộc các huyện, sở, ban, ngành khác). Ngày 10-4-2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo đợt 2 là 145,1 triệu đồng theo đúng hợp đồng Chi cục Kiểm lâm đã ký với Trường Chính trị tỉnh. Từ đó, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho rằng, đơn vị đã chi trả đủ theo số lượng học viên được đào tạo là 40 người và đã được Trường Chính trị tỉnh xuất hóa đơn số 0041281 ngày 7-9-2017 với số tiền hơn 341,4 triệu đồng (Chi cục không giữ lại đồng nào ở đơn vị).

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng kết luận Chi cục Kiểm lâm còn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí khác, trong đó có chi phí sửa xe bất hợp lý hơn 300 triệu đồng. Thanh tra tỉnh phát hiện, xe trong hồ sơ đang sửa chữa nhưng vẫn lưu hành và thanh toán nhiên liệu.

Theo giải trình của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, việc sửa chữa xe của các đội Kiểm lâm cơ động số 1, 2, 3 và đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Chi cục là có thật. Tuy nhiên, trong quá trình thanh quyết toán nhiên liệu trùng lắp với thời gian sửa chữa phương tiện là do các đội Kiểm lâm cơ động, các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên đi tuần tra, truy quét các trọng điểm nóng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng. Khi nhận được chỉ đạo của cấp trên hay nhận nguồn tin báo của người dân thì ngay lập tức phải tiến hành kiểm tra, xác minh, trong khi đó, xe phục vụ các đội, đoàn chỉ bố trí được 1 chiếc nên thường xuyên hư hỏng nhỏ và sau một vài năm xảy ra hư hỏng lớn. Việc sửa chữa nhỏ thường diễn ra nhanh chóng, đôi khi diễn ra ngay trong quá trình làm nhiệm vụ, được sửa chữa ngay, rồi sau đó mới lập hồ sơ thanh toán. Còn sửa chữa lớn thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều khi trong lúc chờ đặt mua phụ tùng thay thế, tài xế đưa xe về đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuần tra, truy quét nên xảy ra tình trạng thanh toán nhiên liệu trong thời gian thực hiện hợp đồng sửa xe.

Từ những nội dung giải trình với kết luận của Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh mong muốn nhận được sự chia sẻ của các cấp, các ngành, tạo điều kiện cho Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.