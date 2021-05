Pleiku: Xe máy lọt vào gầm xe tải, người đàn ông may mắn thoát nạn

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 24-5, tại khu vực ngã tư Biển Hồ (phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến 1 người bị thương nhẹ.





Chiếc xe máy của ông Vân bị mắc kẹt trong gầm xe tải. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Lò Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 29H-728.69 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng Kon Tum-Gia Lai. Khi đến ngã tư Biển Hồ, xe tải của anh Thành rẽ phải qua đường Lê Đại Hành thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81K2-2972 do ông Hà Văn Vân (SN 1961, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển theo hướng ngược lại.



Chiếc xe máy cùng ông Vân bị lọt xuống gầm xe tải, bánh xe tải cán đè lên phần đầu của chiếc xe máy gây hư hỏng nặng. Rất may sau cú va chạm, ông Vân ngã ra đường và chỉ bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Vân điều khiển xe máy đi ngược chiều vào làn đường của xe tải.



VĂN NGỌC