Gia Lai: Chở đá rơi vãi trên đường, tài xế bị Cảnh sát Giao thông yêu cầu quay lại dọn dẹp

(GLO)- Chiều 16-5, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Dương Văn Phụng (SN 1972, trú tại thị xã An Khê) về lỗi chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi, có bạt che nhưng vẫn để rơi vãi xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Đá trên thùng xe rơi vãi xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh Phụng điều khiển xe tải BKS 81C-159.66 chở đá xây dựng lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Chư Pưh-Chư Sê. Khi đến Km 1645 (đoạn thuộc thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), một lượng đá lớn trên thùng xe đã rơi vãi xuống mặt đường gây cản trở giao thông, rất may các phương tiện đi gần đó đã xử lý kịp thời nên không bị tai nạn đáng tiếc. Tài xế Phụng không phát hiện sự việc và tiếp tục cho xe di chuyển.



Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 đã khẩn trương xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm. Đồng thời, lực lượng CSGT đã yêu cầu anh Phụng quay trở lại hiện trường đá rơi vãi để dọn dẹp, trả lại mặt đường an toàn cho các phương tiện lưu thông.



VĂN NGỌC