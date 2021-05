Đak Đoa: Xe ô tô tải va chạm với xe mô tô 3 bánh, 1 người tử vong

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10 giờ ngày 5-5 làm 1 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Nam

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Văn Thắng (29 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) điều khiển xe ô tô tải BKS 81K-125.67 lưu thông trên tuyến quốc lộ 19 theo hướng từ Mang Yang đi Pleiku. Khi đến đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 2 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) thì xe ô tô tải xảy ra va chạm với xe mô tô 3 bánh BKS 49M-069.67 do ông Phạm Văn Nam (63 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.



Vụ tai nạn khiến ông Nam bị thương nặng, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; xe mô tô 3 bánh hư hỏng.



THANH NAM