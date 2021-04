Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 422/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà cao tầng.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra thực trạng điều kiện an toàn PCCC. Việc tuân thủ quy định về thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra thi công, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như: hệ thống thông gió, chống tụ khói; hệ thống PCCC và các điều kiện khác phục vụ chữa cháy, cứu người... đối với các chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiên quyết xử lý tạm đình chỉ các dự án đã, đang triển khai thi công không tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn PCCC.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), nhất là việc sử dụng điện an toàn, chú trọng hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người khi có cháy xảy ra. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại một số cơ sở có tính chất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ cao; công khai các dự án, công trình vi phạm pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa khắc phục để các ban, ngành, chính quyền địa phương, báo chí và người dân cùng tham gia giám sát. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài các cấp đưa tin, đăng phát phóng sự tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC của lực lượng Công an, phản ánh thực trạng và các biện pháp PCCC hiệu quả trên địa bàn để người dân biết; kịp thời, khen thưởng, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác PCCC và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại đường Wừu (TP. Pleiku) vào ngày 15-3. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cho nhà và công trình. Tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục hành chính trong xây dựng công trình: cấp phép, thẩm định, nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng công trình xây dựng, nhà cao tầng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH.

Các sở, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC, thường xuyên tự tổ chức, kiểm tra, khắc phục sơ hở, thiếu sót về công tác PCCC. Kiện toàn Ban quản trị, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng, lực lượng PCCC tại chỗ. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, xây dựng nội quy, quy định về an toàn PCCC, quy định quản lý, khai thác và sử dụng nhà cao tầng, khu chung cư. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống phương tiện PCCC và CNCH theo quy định.

Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ công tác PCCC.

HÀ SỰ