Pleiku: Bất an vì bơm kim tiêm vứt bừa bãi

(GLO)- Tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (tổ 4, phường Diên Hồng) và khu vực rẫy bên đường Bùi Đình Túy (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), các đối tượng nghiện ngập sau khi sử dụng ma túy liền vứt bừa bãi vỏ thủy tinh, bơm kim tiêm, túi ni lông... ra môi trường khiến người dân cảm thấy bất an.





Tại khu vực rẫy bên đường Bùi Đình Túy (phía sau Trường THPT Pleiku), chúng tôi thấy vỏ thủy tinh, bơm kim tiêm, túi ni lông đã qua sử dụng vương vãi trên mặt đất, trong bụi cây ven đường.

Bà Nguyễn Thị Nhung không giấu nổi sự lo lắng: “Lần nào đi làm rẫy ngang qua đây tôi cũng thấy ống thủy tinh, bơm kim tiêm và các loại rác thải nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn, tôi phải đi ủng, đeo bao tay khi lao động. Chúng tôi đã trình báo việc này đến ngành chức năng nhưng chưa được xử lý rốt ráo. Người dân ở đây cảm thấy bất an, sợ hãi”.

Xác nhận những thông tin này, Thượng úy Nguyễn Xuân Hồng-cán bộ Công an phường Hoa Lư-cho hay: “Công an phường đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp và đang triển khai theo dõi, xử lý vấn đề chích hút ma túy trên địa bàn”.

Vỏ thủy tinh, bơm kim tiêm vứt bừa bãi tại khu vực rẫy bên đường Bùi Đình Túy (TP. Pleiku). Ảnh: Hoàng Minh



Tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, các đối tượng chích hút ma túy, sau đó vứt lại kim tiêm vương vãi ven đường. “Bà con xung quanh nơi đây sợ giẫm phải chúng thì lây nhiễm bệnh. Một số kim tiêm còn dính máu khiến ai cũng sợ”-chị Trần Thị Quỳnh Như (tổ 4, phường Diên Hồng) cho biết.

Còn ông Phan Mạnh Hùng-Tổ trưởng tổ dân phố 4-cho hay: “Khu vực phân lô này đã quy hoạch, xây dựng các tuyến đường cả chục năm nay, nhưng nhiều lô đất vẫn còn bỏ hoang mà chưa có nhà ở. Các đối tượng nghiện ngập đến đây lén lút tụ tập chích hút ma túy, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sinh thái, trật tự trị an”.



Theo thông tin từ cơ quan chức năng, TP. Pleiku có trên 400 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng hơn 8% so với năm 2019. Riêng năm 2020, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, xử lý gần 160 vụ (tăng 18 vụ so với năm 2019), bắt hơn 600 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



HOÀNG MINH