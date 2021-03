Truy tìm người phụ nữ lừa bán khẩu trang liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền "khủng"

Cơ quan công an xác định Xuân không có công ty sản xuất khẩu trang mà chỉ đi mua lại một số ít khẩu trang 4 lớp để lừa những người mua tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng.





Ngày 1-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xác minh điều tra đơn thư tố giác của Đặng Ngọc H. (SN 1979, trú tại số 84, đường Hữu Nghị, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị Đặng Thị Xuân (SN 1987, trú tại khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.





Theo đơn tố giác của anh Đặng Ngọc H., vào cuối tháng 1-2020, khi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, biết anh H. có nhu cầu kinh doanh về khẩu trang y tế, Bùi Công T. (SN 1979, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) có giới thiệu cho anh H. thông tin về cơ sở của Đặng Thị Xuân. Đối tượng Xuân cho biết hiện đang quản lý công ty chuyên sản xuất khẩu trang y tế với nhiều chủng loại, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu với số lượng lớn.



Tin tưởng vào sự giới thiệu của Xuân, trong 2 ngày 29 và 30-1-2020, anh H. đã chuyển cho Xuân tổng số tiền 1,3 tỉ đồng để đặt mua hàng khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp. Tuy nhiên, đến thời điểm giao hàng, Xuân liên tục lấy lý do khác nhau, không giao hàng cho anh H. như đã hẹn. Thấy vậy, anh H. đã lên Bắc Ninh tìm gặp Xuân và được Xuân trả 345 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do bị bệnh, đang nằm viện, Xuân trốn tránh không trả số tiền 955 triệu đồng còn lại cho anh H..



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đặng Thị Xuân không có công ty sản xuất khẩu trang mà chỉ đi mua lại một số ít khẩu trang 4 lớp sau đó gian dối để anh H. tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng để chiếm đoạt số tiền 955 triệu đồng. Cùng thủ đoạn này, Xuân còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nữa. Hiện Đặng Thị Xuân không có mặt tại địa phương.



