Ia Grai: Xác minh việc bác sĩ chẩn đoán "nhầm" bệnh

(GLO)- Ngày 9-3, ông Phạm Ngọc Văn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đang yêu cầu bác sĩ Rmah H'Phí làm tường trình liên quan đến việc chẩn đoán "nhầm" bệnh mà người dân phản ánh. Ban Thanh tra nhân dân của Trung tâm Y tế huyện cũng đang tiến hành xác minh, làm việc với bệnh nhân và người nhà để báo cáo UBND huyện.

Ngày 2-3, bà Hà Thị Thu Vân (53 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) bị đau bụng dữ dội nên đến khám tại Trạm Y tế xã Ia Tô. Bác sĩ của trạm đã hướng dẫn bà Vân đến Trung tâm Y tế huyện Ia Grai để thăm khám vì tại trạm không có máy siêu âm. Chiều cùng ngày, bà Vân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện.

Người dân phản ánh bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai chẩn đoán nhầm bệnh. Ảnh: Văn Ngọc



Tại đây, bác sĩ H’Phí đã thăm khám và cho bệnh nhân đi siêu âm. Lúc này, nhân viên siêu âm hỏi bà Vân có uống nước đá không thì bà trả lời rằng có. Bác sĩ H’Phí đã chẩn đoán bà Vân chỉ bị co thắt dạ dày rồi kê đơn thuốc, sau đó cho bà ra về. Trong đơn thuốc này ghi cụ thể chẩn đoán bệnh là “viêm dạ dày-ruột và viêm đại tràng khác không rõ nguyên nhân”.



Tin tưởng bác sĩ, bà Vân ra về. Nhưng vì vẫn quá đau nên bà đã đến một phòng khám tư nhân tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) để siêu âm lại. Kết quả siêu âm ở phòng khám tư nhân này kết luận bà Vân bị viêm ruột thừa với tình trạng “ruột thừa nằm hố chậu phải, đường kính 10 mm, căng giãn”.



Bà Vân cho biết: “Bác sĩ tại phòng khám tư nhân nói ruột thừa của tôi đã sưng to vì đau 2 ngày rồi, phải đi mổ gấp, nếu để nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, ngay trong tối 2-3, tôi đã đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ cũng nói tương tự và yêu cầu nhập viện mổ gấp. Sau 3 ngày điều trị thì tôi được xuất viện ra về. Nếu hôm đó tôi nghe lời bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện về uống thuốc điều trị, ruột thừa có xảy ra vấn đề gì thì biết làm sao?!”.



Được biết, sau khi bà Vân xuất viện, con gái bà đã đăng tải nội dung liên quan đến việc bác sĩ chẩn đoán không chính xác bệnh gây nguy hiểm đến sức khỏe lên mạng xã hội Facebook. Nắm được thông tin này, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện vào cuộc xác minh, làm rõ.



