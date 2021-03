Hạnh phúc trong khoảnh khắc mỗi ngày

(GLO)- “Tôi đang thực sự hạnh phúc”-những nhân vật trong bài viết dưới đây đều nói vậy khi được hỏi về cảm nhận hiện tại. Trở về với thiên nhiên và học cách biết ơn cuộc sống, họ đã khẳng định một điều rằng: Hạnh phúc không ở đâu xa mà chính trong từng khoảnh khắc ta đang sống mỗi ngày.

1. Đến nay, anh Đỗ Tấn Hưng (32 tuổi, trú tại nhà số 18/27 Thống Nhất, TP. Pleiku) đã không dưới 3 lần nghe mọi người xì xầm rằng anh là kẻ “điên rồ”.

Anh Đỗ Tấn Hưng: "Hạnh phúc khi trở về với thiên nhiên" (ảnh nhân vật cung cấp).

Tốt nghiệp đại học năm 2011, anh được người thân bảo lãnh sang xứ cờ hoa. 9 tháng sau, anh Hưng vỡ mộng. Anh chia sẻ: “Khi tới Mỹ, tôi chẳng gặp khó khăn gì trong công việc. Tôi chỉ không tìm thấy lý do gì để ở lại đất nước này mà thôi”. Anh Hưng nhận thấy, hóa ra nước Mỹ cũng chất chứa đầy rẫy những vấn đề như: hàng năm có vài chục ngàn người chết vì súng đạn; tỷ lệ thất nghiệp cao, người vô gia cư nhiều; đời sống của con người thì cô lập và thiếu tình cảm; luật pháp cũng có những kẽ hở riêng… Vậy là, anh quyết tâm quay về làm việc tại một công ty phần mềm ở TP. Hồ Chí Minh.



Những suy tư của anh Hưng tiếp tục thay đổi. Sau khi chứng kiến 2 người thân lần lượt qua đời, anh càng hiểu rằng, danh vọng, tiền tài không thật sự mang lại hạnh phúc. Trong khi đó, công việc của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm tuy mang lại thu nhập rất tốt, nhưng lắm áp lực, nhiều hôm phải ngủ lại công ty. Không muốn đi theo con đường xã hội đặt định mà phải đánh đổi sức khỏe, anh bắt đầu tích góp để rồi năm 2019 cùng vợ là huấn luyện viên yoga về Gia Lai mua một mảnh vườn rộng 2 ha (thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku) với mục tiêu làm nông nghiệp sạch.



Đó là mảnh đất lý tưởng với rất nhiều loại cây ăn quả đang cho thu hoạch. Hưng cho hay, anh đang dưỡng cho đất tốt lên bằng cách không sử dụng phân hóa học, ngưng làm cỏ. Một vài người hàng xóm nhìn lạ lẫm nhưng anh vẫn kiên trì với phương pháp của mình. “Mối quan hệ giữa cỏ và cây rất sâu sắc. Cỏ giữ ẩm cho đất, che chở cho những cây còn nhỏ. Khi cỏ phát triển mạnh thì mình cắt xuống ủ phân, làm thành dưỡng chất cho cây”-anh Hưng phân tích. Bạn trẻ này bộc bạch về dự tính trồng thêm cây ăn quả và các loài cây thân gỗ, hoa, dây leo, cây dược liệu theo hướng vườn rừng đa dạng sinh thái với mục tiêu có thu nhập nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng giữa các nhu cầu trong cuộc sống.



Cùng anh Hưng trò chuyện giữa khu vườn lộng gió, nhấp ngụm trà pha từ số hoa đậu biếc vừa hái trên giàn càng nhận thấy anh chẳng hề mơ mộng đơn thuần hay bốc đồng chốc lát. Ngược lại, anh hiểu rất rõ mình đang kiếm tìm và theo đuổi điều gì. Đó là cảm giác thật sự hạnh phúc khi về với thiên nhiên, cây trái, không khí trong lành, không cần quan tâm đến chỉ số bụi mịn hay chuyện không gian bốn bề bị nung nóng do bê tông hóa. Hưng đã trở thành người làm vườn thực thụ với niềm vui sống mỗi ngày.



2. Chỉ qua vài lần tiếp xúc, ít ai biết rằng chị Giang Thị Hoài Phương-Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh từng mang trong mình căn bệnh ung thư lympho biểu hiện tại tụy. Bởi ở người phụ nữ xinh đẹp, đầy nữ tính này luôn tỏa ra năng lượng của sự lạc quan, tích cực.

Chị Giang Thị Hoài Phương: “Cảm ơn những biến cố đã khiến cuộc sống của tôi thêm thú vị” (ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Phương kể, chị phát hiện bệnh cuối năm 2017 do đau bụng, đau lưng dữ dội. “Án tử” gần như được tuyên ra với chẩn đoán cơ hội sống chỉ còn khoảng 2 tháng. Chị nhớ mãi, khi đó chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Cố kìm nước mắt, chị tự trấn an: “Phải lạc quan. Mình phải sống vì 2 con còn nhỏ dại, trách nhiệm với công việc và xã hội còn nhiều lắm”. Không hiểu sao ngay lúc ấy chị luôn giữ vững niềm tin rằng mình sẽ là một trong những người chiến thắng ung thư. Với niềm tin sâu sắc ấy, sau 6 đợt vào hóa chất ở Bệnh viện K (Hà Nội), nhiều lần xuống sức đến mức phải cấp cứu, nhưng chị vẫn vượt qua thử thách lớn nhất đời mình.



Hiện giờ, chị Phương duy trì sức khỏe nhờ chế độ ăn uống điều độ, không mê việc mà bỏ bữa, tập chạy bộ, yoga… Công việc được chị sắp xếp khoa học hơn, lại may mắn có những người đủ tin tưởng để giao việc, giao quyền. Chị chia sẻ bí quyết: “Trước mọi việc, mình đều bình thản, vì việc khó nhất cũng đã vượt qua rồi thì chẳng có gì khiến mình quá căng thẳng nữa. Phải luôn giữ tâm thế cân bằng, chuyện gì tạm thời không giải quyết được thì… tìm đến giấc ngủ rồi tính tiếp”. Ngoài công việc chính, chị còn làm chủ 3 cửa hàng thời trang nhượng quyền ở Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum và 1 thương hiệu thời trang do chính chị sáng lập.



“Cảm ơn biến cố đã mang lại cho mình một cuộc sống thú vị và trọn vẹn hơn. Hạnh phúc là do mình tạo ra từ lối suy nghĩ tích cực. Được làm những điều mình thích-đó là tự do, thích những điều mình làm-đó là hạnh phúc”-chị Phương đúc kết.

PHƯƠNG DUYÊN