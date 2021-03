Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021: Đảm bảo phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách

(GLO)- Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết: Sở vừa có công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ vận tải trong thời gian diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong.

Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo Thanh tra sở tăng cường kiểm tra để các doanh nghiệp, đơn vị đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian diễn ra giải đấu. Ảnh: Thiên Di

Theo đó, từ ngày 20 đến 29-3 sẽ có hơn 5.000 vận động viên (VĐV) cùng đội ngũ phục vụ, người thân và du khách đến Gia Lai, do vậy, Sở Giao thông-Vận tải đề nghị Cảng hàng không Pleiku, các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần xây dựng phương án, dự phòng phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách; tăng cường kiểm tra chất lượng phương tiện, vệ sinh phương tiện sạch đẹp, không sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện để khai thác; lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, thay thế mới các bộ phận của xe có dấu hiện cũ, hư hỏng để đảm bảo xe vận doanh tốt; tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao ý thức, có thái độ hoà nhã, lịch sự với hành khách; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, thực hiện đúng quy định về tốc độ, tuyệt đối không sử dụng bia rượu và chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Các bến xe trên địa bàn dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang bến bãi, đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc, có đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé; tăng xường hệ thống chiếu sáng về ban đêm, phòng chống cháy nổ; phối hợp với cơ chức năng tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại sân bay, bến; niêm yết các quầy dịch vụ cam kết không tăng giá dịch vụ.

Sở Giao thông-Vận tải cũng giao Thanh tra sở chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho VĐV tham dự giải đấu; không để các phương tiện đậu đỗ trên các trục đường có đoàn đua đi qua từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 28-3; tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các đơn vị, lái xe vi phạm các quy định về hoạt động vận tải, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

THIÊN DI