Gia Lai: Cấm và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường phục vụ Giải Marathon Báo Tiền phong

(GLO)- Theo yêu cầu của Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021, để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cự ly thi đấu tại giải, Công an tỉnh Gia Lai dự kiến cấm và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường ở TP. Pleiku, huyện Chư Păh trong ngày 28-3.

Cụ thể, cấm đường toàn bộ khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 1 giờ đến 11 giờ 30 phút; cấm toàn bộ tuyến đường Anh Hùng Núp từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Lê Lợi từ ngã ba đường Anh Hùng Núp-Lê Lợi (phía làn đường bên trái hướng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đi huyện Chư Păh) đến ngã ba Lê Lợi-Nguyễn Tất Thành từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Nguyễn Tất Thành bên trái (sát Quảng trường Đại Đoàn Kết); cấm ½ đường Phạm Văn Đồng bên trái hướng Pleiku-Chư Păh, đoạn từ bùng binh ngã tư Hoa Lư đến ngã tư Phạm Văn Đồng-Tôn Đức Thắng từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Tôn Đức Thắng (bên trái) đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng-Tôn Đức Thắng đến đầu đường Hàn Thuyên từ 5 giờ đến 10 giờ 30 phút; cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hàn Thuyên-Phó Đức Chính-đập tràn Nghĩa Hưng-hàng thông trăm tuổi-Biển Hồ chè từ 5 giờ đến 10 giờ 15 phút; hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lý Tự Trọng, đoạn đầu đường Phan Đình Phùng từ 4 giờ đến 11 giờ.

Cấm đường Anh Hùng Núp từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 28-3. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ tiến hành phân luồng từ xa các phương tiện giao thông từ 3 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 28-3 tại các khu vực: ngã tư Ngô Quyền-Tôn Đức Thắng, ngã tư Lý Thường Kiệt-Lê Duẩn, ngã tư Lâm nghiệp, ngã ba Nguyễn Đình Chiểu-Phan Đình Phùng, ngã tư Trần Hưng Đạo-Nguyễn Du, vòng xoay Lê Lợi-Quang Trung, ngã ba Lê Duẩn-Tôn Thất Tùng, ngã ba Lê Duẩn-Nguyễn Tất Thành, ngã ba Hùng Vương-Lê Lợi, ngã ba Hùng Vương-Lý Thái Tổ.

Về phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường chạy marathon, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công hơn 207 đồng chí, bố trí tại 57 điểm chốt (TP. Pleiku 48 chốt, huyện Chư Păh 9 chốt) qua các địa bàn gồm: phường Hoa Lư, Tây Sơn, Thống Nhất, Đống Đa, Yên Thế, xã Biển Hồ (TP. Pleiku) và xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh).

Ngoài ra, tại các ngã ba, ngã tư còn lại đi ra đường đua, giao Công an xã, phường bố trí mỗi điểm 2 đồng chí bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

QUANG TẤN