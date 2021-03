Đầu mùa nắng nóng, mỗi ngày có 5.000 cuộc gọi thắc mắc hóa đơn tiền điện

Con số trên được bộ phận chăm sóc khách của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông tin tại buổi gặp mặt báo chí Quý 1/2021 của doanh nghiệp này.



Hóa đơn tiền điện dự báo sẽ tăng mạnh trong những tháng tới. ẢNH: NG.NG

Ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết, chính việc gia tăng tiêu thụ điện vào mùa nóng khiến hóa đơn tiền điện những tháng này tăng vọt. Trung bình mỗi ngày, hệ thống đường dây nóng chăm sóc khách hàng nhận được gần 5.000 cuộc điện thoại, chủ yếu liên quan thắc mắc về hóa đơn tiền điện.

EVNHCMC cũng đưa ra dự báo trong những tháng mùa nóng tới (tháng 4, 5, 6), sản lượng điện tiêu thụ ước tăng từ 79,1 – 81,5 triệu kWh mỗi ngày, cùng thời điểm này của năm ngoái, chỉ nằm ở mức 73,14 triệu kWh mỗi ngày, do tháng 4.2020 có 3 tuần giãn cách toàn xã hội. Theo EVNHCMC, do các hộ gia đình có xu hướng tăng sử dụng điện trong mùa khô sắp đến, hóa đơn tiền điện dự báo sẽ tiếp tục tăng vào giai đoạn tháng 3, tháng 4 như mọi năm. Cùng thời điểm này vào năm 2018, tiêu thụ điện tăng 23% so cùng thời điểm năm 2017, sang năm 2019 tăng 30,69%, năm 2020 tăng 13,52%...

Dự báo về tình hình tiêu thụ điện trong năm nay, đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên khả năng tăng trưởng trong sử dụng điện sẽ thấp, điện thương phẩm của EVNHCMC năm 2021 dự kiến tăng 2,7% so cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2020, trong năm 2021, do ảnh hưởng Covid-19, tiêu thụ điện trong ngành dịch vụ khách sạn, thương nghiệp tiếp tục giảm hơn 12%, ngành nông lâm thủy sản giảm 1,38%. Trong khi đó, tiêu thụ điện tại ngành công nghiệp, sản xuất tăng 3,4%.

Đặc biệt, thống kê 15 ngày đầu tháng 3, bắt đầu vào mùa nóng, cho thấy sản lượng điện tiêu thụ đã bắt đầu có chiều hướng tăng. 15 ngày đầu tháng 3.2021 tiêu thụ bình quân ngày của TP.HCM lên 76,5 triệu kWh, trong khi 15 ngày đầu tháng 3.2020 đạt 76,2 triệu kWh. Ước sản lượng bình quân ngày của cả tháng 3 đạt 77,3 triệu kWh, tăng 1,97% so với sản lượng điện bình quân ngày của tháng 3.2020 là 75,8 kWh, cao hơn nhiều mức tiêu thụ bình quân ngày của tháng 2 năm nay chỉ 56,8 triệu kWh.

Tuy nhiên, Điện lực TP.HCM khẳng định tuyệt đối không cắt điện khách hàng, không cắt điện bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Khách hàng tuyệt đối không mất điện trong cao điểm nắng nóng sắp tới. TP.HCM hiện đã thay hơn 83% công tơ điện có chức năng đo từ xa.

Từ dự báo trên, EVNHCMC khuyến nghị khách hàng tiết kiệm điện trong thời gian tới với một số hành vi của người tiêu dùng thông minh. Tắt khi không sử dụng, cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời và hạn chế dùng nhiều máy lạnh một lúc trong nhà, vệ sinh máy lạnh định kỳ, dùng quạt thay máy lạnh khi thời tiết không quá nóng, không dùng thiết bị tốn nhiều điện trong giờ cao điểm, tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên. Đặc biệt, kêu gọi doanh nghiệp bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết kiệm, giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm. Cài đặt ứng dụng CSKH để theo dõi thường xuyên sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày để có giải pháp điều chỉnh tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Theo Nguyên Nga (TNO)