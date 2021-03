Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại của Phan Thị Kim Mai

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án Phan Thị Kim Mai (SN 1960, trú tại thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 90/QĐ-VPCQCSĐT và Quyết định khởi tố bị can số 190/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13-10-2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.



Quá trình điều tra xác định: Bà Phan Thị Kim Mai đã chiếm đoạt của 48 cá nhân trên tổng số tiền 2.244.480.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng). Trong đó, số tiền chơi hụi của 47 người là 1.757.480.000 đồng và số tiền vay mượn của 8 người là 549.000.000 đồng.



Quá trình chơi hụi, bà Mai đều đưa ra thông tin với những người tham gia chơi hụi là mỗi dây hụi có 15 người chơi, nhưng không nói rõ thông tin về những người đó nên những người tham gia chơi hụi không biết những người cùng tham gia chơi trong từng dây hụi.

Đến khoảng tháng 3-2020 khi một số người tham gia chơi hụi yêu cầu bà Mai được rút tiền hụi thì bà Mai lấy lý do đã cho người khác rút tiền hụi trước và viết giấy nhận nợ tiền hụi của những người này.

Sau khi biết bà Mai đã bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú, những người tham gia chơi hụi với bà Mai và cho bà Mai vay mượn tiền đã gửi đơn đến cơ quan Công an để tố giác bà Mai về hành vi chiếm đoạt tài sản.



Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 90/QĐ-VPCQCSĐT, Quyết định khởi tố bị can số 190/QĐ-VPCQCSĐT và Quyết định truy nã số 17/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 13-10-2020 đối với bị can Phan Thị Kim Mai.



Ngày 23-11-2020, Phan Thị Kim Mai đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đầu thú. Sau khi bị can Mai ra đầu thú đã có thêm 20 hộ dân tại xã An Phú, xã Chư Á, phường Thắng Lợi và thị trấn Đak Đoa gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tố giác bà Mai về hành vi chiếm đoạt tiền chơi hụi và tiền vay mượn.



Để phục vụ công tác điều tra làm rõ, xử lý triệt để vụ án trên không để sót lọt tội phạm, đồng thời làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội của Phan Thị Kim Mai.



- Căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại của Phan Thị Kim Mai nhưng chưa gửi đơn tố giác tội phạm thì sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ số 267A Trần Phú, TP. Pleiku; số điện thoại: 0694329109) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Hồ Ngọc Thuận (số điện thoại: 0935783279, 0865510279) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.