Cha mẹ hãy là "lá chắn"!

Cái xấu dễ bắt chước, khó sửa



Mấy ngày qua, dư luận và mạng xã hội bàn tán nhiều xung quanh clip "Xin vía búp bê để học giỏi" của YouTuber Thơ Nguyễn. Tôi cho rằng điều đáng mừng là sau 2 clip có ảnh hưởng đến các cháu thiếu nhi, Thơ Nguyễn đã đăng một clip có chiều hướng tích cực với kết luận không thể dựa vào Kumanthong mà bản thân phải nỗ lực mới học giỏi. Tôi nghĩ tác giả đã nhận ra cái sai của mình và có sự điều chỉnh.



Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa clip thứ hai và thứ ba có khoảng thời gian nhất định, nên việc gieo vào trí não của hàng triệu trẻ em, vốn yêu mến Thơ Nguyễn, theo chiều hướng tiêu cực là có thật. Vậy nên, phụ huynh cần dành thời gian cho con, không nên để các cháu chơi điện thoại thông minh, iPad, laptop vì độ tuổi các cháu chưa cần thiết phải nghiên cứu nhiều. Trao cho con các thiết bị này vô tình sẽ "giết chết" tương lai của con vì bắt chước điều xấu rất dễ nhưng sửa đổi thói xấu có khi mất cả một đời người.



Nói về Kumanthong, vấn đề này xuất phát từ niềm tin mê tín trong dân gian Thái Lan chứ không phải là Phật giáo. Có thể khẳng định tin vào Kumanthong mang lại bình an, hạnh phúc là mê tín dị đoan. Khi người ta mô phỏng những thứ không đúng sự thật vào trong sản phẩm thì mục đích chính là để mua bán. Những người tham gia công nghệ mê tín dị đoan này sẽ hưởng lợi ích về kinh tế. Vì vậy, bên cạnh nghiêm cấm nội dung mê tín dị đoan, Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo cần bổ sung những điều khoản chế tài về truyền bá mê tín trên không gian mạng để góp phần làm ổn định trật tự an ninh trên mạng; nếu không sẽ có nhiều người biến chất tạo ra thông tin ảo, sai lệch gây hậu quả nghiêm trọng.



Đối với các YouTuber, những nội dung về mê tín sẽ kích thích lượng view nhiều nên đã có người bất chấp để kiếm tiền. Thế nhưng, đồng tiền hưởng được từ nội dung sai lệch có xứng đáng hay không? Có thể qua mặt luật pháp nhưng không ai có thể qua được luật nhân quả. Những gì chúng ta làm hôm nay chưa trổ quả thì đến một lúc nào đó sẽ nhận được hậu quả tương xứng. Vì vậy, cần suy ngẫm trước khi hành động.



Thượng tọa Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ)