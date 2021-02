Xôn xao trăn bạch tạng xuất hiện trên đường lên núi Sam

Cơ quan chức năng xác định con trăn bạch tạng xuất hiện trên đường lên đỉnh núi Sam (tỉnh An Giang) có khả năng do sổng chuồng rồi bò đi tìm nguồn nước uống.



Ngày 28-2, ông Lương Văn Tươi, Phó Trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Phú Cường - Núi Sam (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang), cho biết vừa có kết quả xác minh về việc xuất hiện trăn bạch tạng trên đường lên đỉnh núi Sam, gây xôn xao dư luận khi có người tung hình ảnh này lên mạng xã hội.



Con trăn có màu trắng được người dân chụp lại trên đường lên đỉnh núi Sam vào chiều 26-2





Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22-2, một người dân có nhà cạnh đường lên đỉnh núi Sam phát hiện con trăn bạch tạng dài hơn 1m, nặng khoảng 4-5 kg nằm sát hồ nước. Thấy vậy, người này đưa con trăn vào mé đường để tránh các loại xe lên xuống cán phải.



Đến khoảng 18 giờ ngày 26-2, con trăn này tiếp tục bò ra đường nên một số người chạy xe ôm cùng với khách dừng lại xem rồi lấy nước suối đổ lên mình nó cho mát. Một số người dùng cây đẩy con trăn qua mé đường để bò vào rừng sinh sống.





Nhìn từ trên cao xuống thì con trăn như đang no mồi





"Theo quan sát của chúng tôi qua mạng xã hội thì con trăn này là dạng trăn nuôi nên nó mới dạn dĩ như thế. Thật ra, nếu trăn rừng thì chắc chắn sẽ không dám bò ra ngoài và cũng rất sợ người. Khi chúng tôi đi làm đường băng cản lửa để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng thì phát hiện phía trên đó có ngôi chùa và người ta xả nước xuống. Do đó, nhiều khả năng con trăn này bị sổng chuồng hoặc do khách du lịch đem đến đây phóng sinh rồi nó tự đi tìm nguồn nước uống, chứ không phải như người ta đồn đại về việc xuất hiện "rắn thần" vào ngày rằm tháng Giêng" - ông Tươi nhận xét.

Theo T.Nốt (NLĐO)