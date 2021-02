Tai nạn hy hữu ở Bình Phước: Tử vong tại chỗ khi lốp xe phát nổ

Sau khi vá lốp xe ô tô cho khách xong, ông H. bơm căng hơi và kiểm tra thì bất ngờ lốp xe phát nổ, văng trúng đầu khiến ông này tử vong tại chỗ.



Lốp xe bị nổ khi bơm căng, văng trúng đầu một người đàn ông tại Bình Phước khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - ẢNH: H.G



Chiều ngày 24.2, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông K.Đ.H (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) xảy ra tại tiệm hàn tiện thuộc địa bàn thôn Tân Lực (xã Bù Nho, H.Phú Riềng) vào chiều cùng ngày. Tai nạn hy hữu xảy ra khi lốp xe phát nổ, ông H. tử vong tại chỗ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 24.2, ông H., chủ tiệm hàn tiện Chí Thiện, bơm hơi sau khi vá lốp xe ô tô. Khi vừa bơm căng, ông H. tiếp tục tưới nước để kiểm tra lốp xe có bị lủng chỗ nào khác hay không thì bất ngờ lốp xe phát nổ, văng thẳng lên trên, trúng đầu ông H. khiến ông này tử vong tại chỗ.



Do vụ nổ lốp quá lớn nên chiếc lốp xe tiếp tục văng thẳng lên mái nhà, làm hư hỏng mái tôn của cửa tiệm.



Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ, có 2 thợ phụ khác đang làm cho ông H. đứng gần đó nhưng may mắn không bị lốp xe văng trúng.



Tai nạn hy hữu khiến hàng trăm người dân địa phương tập trung đến hiện trường theo dõi. Hiện vụ người đàn ông tử vong khi lốp xe ô tô phát nổ đang được cơ quan chức năng H.Phú Riềng, Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

