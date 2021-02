Nguy hiểm từ pháo tự chế

Những ngày cận Tết Tân Sửu, cùng với việc buôn bán pháo nổ tràn lan, một bộ phận thanh thiếu niên lại tìm hiểu, tự chế pháo nổ. Và mới đây đã có nhiều ca tai nạn nhập viện do bị bỏng, thương tích vì chơi pháo tự chế.



17 học sinh cấp 2 tự chế pháo nổ bán cho các bạn khác chơi Tết

Cơ quan chức năng kiểm tra các loại hóa chất, dụng cụ chế pháo hoa tại nhà của một học sinh lớp 10



2 tuần vừa qua, Bệnh viện (BV) Việt Đức và BV Saint Paul (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 trường hợp tai nạn do tự chế pháo nổ và sử dụng pháo. Các bệnh nhân hầu hết đều trong độ tuổi thiếu niên. Một số trường hợp bị bỏng và bị thương nhẹ, được điều trị trong ngày, nhưng có 2 trường hợp chấn thương nặng, giập nát bàn tay, ngón tay. Thậm chí, đã có một nam sinh lớp 10 tử vong do tự lên mạng tìm hiểu và dùng thuốc nổ tự chế pháo, tai nạn thương tâm xảy ra khi pháo phát nổ.



Pháo tự chế có thể gây kích thích với nhiều người. Trong đó, đáng kể là lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ lứa tuổi vị thành niên. Việc tò mò với pháo tự chế khiến các em gặp phải những hậu quả vô cùng đáng tiếc, đáng nói là sự tò mò này có khi phải trả giá bằng thương tật vĩnh viễn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài hệ lụy cháy nổ, gây mất an toàn, những loại pháo này còn gây nguy hại cho sức khỏe con người, không chỉ cho người đốt pháo mà còn với cả những người sống xung quanh. Khi đốt pháo trong không gian hẹp như phòng kín, nhà ở… sẽ gây ảnh hưởng đường hô hấp tùy vào thành phần cấu tạo nên pháo nổ. Khi pháo phát nổ ở cự ly gần, nguy cơ gây tổn thương ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực là khó tránh khỏi. Vùng tổn thương có thể bị phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp.



Tình trạng chế tạo pháo xảy ra ngày càng nhiều, nhất là ở lứa tuổi thanh niên, học sinh. Điều nguy hiểm là cách thức, hướng dẫn chế tạo thì không khó tìm kiếm, nhan nhản trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa “cách chế tạo pháo” trên Google hay YouTube,… bên cạnh những clip khoa học giải thích những thắc mắc về pháo hoa thì có hàng trăm kết quả hướng dẫn cách chế tạo pháo. Những clip này thu hút đến cả trăm ngàn lượt xem.



Để không xảy ra các tai nạn đáng tiếc do pháo tự chế, các bậc phụ huynh cần tăng cường việc quản lý, có biện pháp giáo dục để phòng ngừa. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện đúng quy định về buôn bán, sử dụng pháo. Bên cạnh việc ngăn chặn và xử phạt nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn lậu pháo, những nội dung dạy cách làm pháo thông qua Youtube, Google… cũng cần phải được loại trừ và kiểm duyệt kỹ càng hơn.

Theo TƯƠNG QUAN (SGGPO)