Krông Pa: Xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Trên địa bàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 1 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hữu Hoàng

Khoảng 20 giờ ngày 23-2, anh Rơ Com Nam (42 tuổi, trú tại buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) điều khiển xe máy BKS 81N1-115.31 lưu thông trên đường liên xã hướng từ xã Ia Mlah đi xã Đất Bằng. Khi đến địa phận buôn Ia Rnho thì xe máy của anh Nam tông vào xe máy BKS 81H1-015.80 do anh Rơ Ô Da (17 tuổi, trú tại buôn Ia Prông, xã Đất Bằng) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến anh Rơ Com Nam bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng sau đó anh Nam đã tử vong.



HỮU HOÀNG