Công ty Điện lực Gia Lai phấn đấu dẫn đầu khu vực

(GLO)- Trong những năm qua, Công ty Điện lực Gia Lai chú trọng đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, ông Văn Đình Hậu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: Năm vừa qua, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh nhưng đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép.

Theo đó, Công ty đạt sản lượng điện thương phẩm gần 1,172 tỷ kWh, đạt 100,07% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao, tăng 3,47% so với năm 2019. Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020 là 4,11%, giảm 0,02% so với kế hoạch, giảm 0,46% so với năm 2019 (4,57%). Công ty đã thực hiện 105.063 lượt kiểm tra giám sát mua bán điện, phát hiện 4.992 vụ vi phạm, đạt 302,5% (Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao kiểm tra 1.650 vụ); sản lượng truy thu 23.576 kWh với tổng số tiền 1,309 tỷ đồng. Giá bán điện bình quân năm 2020 đạt 1.855,26 đồng/kWh (trong đó, giá bán điện nội địa 1.828,72 đồng/kWh; giá xuất khẩu Campuchia 2.640,78 đồng/kWh), giảm 22,9 đồng/kWh so với năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty rất chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, năm 2020, tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt đạt 66,6%, thu qua ngân hàng đạt gần 90%.

Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực biên giới. Ảnh: Hà Duy

Ông Nguyễn Thành-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung-đánh giá: “Công ty Điện lực Gia Lai là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong năm 2020 và xếp thứ 3 trong khu vực. Năm 2021, Công ty cần đưa công tác an toàn lao động lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kiểm soát chặt chẽ hệ thống điện năng lượng mặt trời truyền tải lên lưới, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, thông minh”.

Ông Nguyễn Thành cũng cho biết: Chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và chủ đề của Tổng Công ty Điện lực miền Trung là “Tổng Công ty Điện lực miền Trung 2021-Phục hồi và phát triển”.

Theo đó, Công ty Điện lực Gia Lai phải quyết liệt để thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, nâng cao năng suất lao động, đầu tư... Phấn đấu năm 2021 điện thương phẩm đạt 1,226 tỷ kWh; tổn thất điện năng (trung áp + 110 kV) đạt 4,25%; giá bán bình quân là 1.915 đồng/kWh.

Công nhân Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra, sửa chữa đường điện. Ảnh: Hà Duy

Đặc biệt, Công ty tổ chức theo dõi, kịp thời điều chỉnh đầu phân áp, cân pha, hoán chuyển hợp lý các cụm tụ bù, thực hiện công tác vệ sinh hotline lưới điện trong mùa khô, sử dụng camera nhiệt kiểm tra lưới điện, đặc biệt trong các giờ cao điểm phụ tải, sử dụng flycam để kiểm tra lưới điện kịp thời phát hiện những vị trí mô-ve, có nguy cơ đứt dây và có kế hoạch xử lý. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đóng điện Trạm biến áp 110 kV Ia Grai, Trạm biến áp 220 kV Chư Sê. Phối hợp đấu nối trung áp sau các trạm biến áp 110 kV này đồng bộ để khai thác kịp thời và hiệu quả công trình khi đưa vào vận hành.

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Công ty tổ chức vận hành, bảo dưỡng, nâng cấp và phát triển, mở rộng hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển cả về phần cứng lẫn phần mềm để kết nối thêm Trạm biến áp 110 kV Ia Grai xây dựng mới, nhà máy điện và các thiết bị phân đoạn hệ thống điện mặt trời mái nhà về hệ thống SCADA/DMS. Đồng thời áp dụng triệt để công nghệ hotline để bảo trì, bảo dưỡng lưới điện; thi công, đấu nối công trình điện mới; vệ sinh cách điện, thực hiện nghiêm túc quy định thời gian tối đa thực hiện cắt điện công tác.

HÀ DUY